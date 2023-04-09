Общество

Волгоград покупает 20 электробусов

Общество 09.04.2023 11:46
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09.04.2023 11:46


Электронный аукцион на покупку 20 электробусов объявлен в Волгограде. Как сообщили в мэрии, электротранспорт закупается для нужд МУП «Метроэлектротранс» по федеральной субсидии в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
- Транспорт должен развивать скорость до 70 км/час и вмещать до 85 пассажиров. Запас хода при полной зарядке аккумуляторных батарей - не менее 80 км. Машины будут оборудованы пандусами, USB-разъемами для зарядки мобильных гаджетов при поездке, и терминалами для бескондукторной оплаты проезда. Также приобретаются зарядные станции, - рассказали в городской администрации.
Планируется, что электробусы уже в этом году будут курсировать между ж/д вокзалом и микрорайоном «Родниковая Долина» в Советском районе Волгограда. Зарядные станции установят на территории микрорайона и в депо.
В мэрии сообщили, что в 2022-2023 годах муниципалитет также закупает для нужд МУП «Метроэлектротранс» 110 троллейбусов с возможностью автономного хода.

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