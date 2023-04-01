Экономика

Волгоград получит федеральные деньги на развитие электротранспорта

Экономика 01.04.2023 11:50
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01.04.2023 11:50



В 2023–2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий. Распоряжение о распределении на эти цели 86,5 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт кабмина.

Федеральные средства на условиях софинансирования направят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении.

Средства субсидии будут использованы для реконструкции 620 км трамвайных путей и обустройства прилегающих к ним территорий, закупки 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

Деньги регионы получат в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сколько именно будет выделено Волгограду, пока неизвестно – постановление правительства еще не опубликовано.


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