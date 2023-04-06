Экономика

Бочаров озвучил приоритетные задачи для волгоградской промышленности

Экономика 06.04.2023 15:04
0
06.04.2023 15:04



Развитие промышленного сектора Волгоградской области в текущем году, объемы планируемых инвестиций и приоритетные направления работы озвучил сегодня, 6 апреля, губернатор. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладмине, Андрей Бочаров провел на площадке Волжского абразивного завода Совет по развитию промышленности и ТЭК. 



По его словам, промышленный комплекс Волгоградской области показывает хорошие результаты даже в условиях санкционного давления. По итогам 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,8% (в РФ — 99,4%), в том числе в обрабатывающих отраслях — 106,6% (в РФ – 98,7%). Отгрузка промышленной продукции выроста на 120 млрд рублей или на 16% - до 906,7 млрд рублей. Промышленность переориентируется на выпуск импортозамещающей продукции. В этой программе участвуют 66 предприятий региона. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области вырос на 8,9% или на 3,7 млрд рублей. В числе основных факторов устойчивого развития — системная господдержка отрасли, считает глава региона. В 2022 году она составила 5 млрд рублей.



Говоря о задачах следующий период, губернатор выделил приоритетные масштабные инвестиционные проекты, которые будут реализованы в Волгоградской области.
- В настоящее время в промышленном секторе формируются масштабные инвестиционные проекты в металлургии, машиностроении, химии, газохимии, транспортно-логистической сфере. Планируемый объем инвестиций только по пяти проектам промышленной сферы предполагает объем инвестиций более полутриллиона рублей со сроком реализации от трех до семи лет, — отметил Андрей Бочаров.



В числе ключевых задач на 2023 год глава региона также выделил:
- реализация промышленным комплексом региона, задач и результатов нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области;
- обеспечение роста объёмов производства, в том числе импортозамещающей промышленной продукции, а также продукции, поставляемой на экспорт по новым страновым направлениям;
- сохранение и расширение инвестиционной активности; 
- обеспечение максимального участия промышленных предприятий Волгоградской области в использовании мер господдержки при реализации инвестпроектов;
- продолжение работы по развитию промышленной инфраструктуры в формате особых экономических зон и индустриальных (промышленных) парков;
- максимальное вовлечение промышленного потенциала Волгоградской области в кооперационные связи с крупнейшими российскими государственными компаниями и зарубежными партнёрами.
В промышленном секторе Волгоградской области заняты 190 тысяч человек или 17% от общего числа в экономике.  Промышленность обеспечивает в среднем порядка 30% валового регионального продукта и обеспечивает 41% налоговых доходов региона.
Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.04.2023 12:42
Экономика 06.04.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 12:09
Экономика 06.04.2023 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 11:44
Экономика 06.04.2023 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.04.2023 09:54
Экономика 06.04.2023 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 16:48
Экономика 05.04.2023 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 13:51
Экономика 05.04.2023 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.04.2023 12:49
Экономика 05.04.2023 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2023 18:28
Экономика 04.04.2023 18:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2023 17:29
Экономика 04.04.2023 17:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2023 14:51
Экономика 04.04.2023 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.04.2023 13:30
Экономика 04.04.2023 13:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:03
Московский подрядчик отремонтирует музей в Волгограде за 65 млн рублейСмотреть фотографии
18:02
Под Волгоградом бюджетники пожаловались на задержку зарплатыСмотреть фотографии
17:23
Причину помпажа двигателя в самолете Волгоград-Москва не выяснили из-за санкцийСмотреть фотографии
17:19
«Каждый может дать по возможностям»: раненных на СВО волгоградцев бесплатно ставят на ноги в санаторииСмотреть фотографии
16:57
«Теперь без шансов»: тяжелая техника приступила к демонтажу знаменитого Морятника в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:19
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференцииСмотреть фотографии
16:09
«А если бы попал в ребенка?»: во Фролово водитель с ружьем ранил собаку во дворе жилого домаСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде любовные утехи кассира магазина сорвала аферисткаСмотреть фотографии
15:11
Треть россиян признались, что боятся врачейСмотреть фотографии
15:04
Бочаров озвучил приоритетные задачи для волгоградской промышленностиСмотреть фотографии
14:18
На площади Ленина в Волгограде «Шкода» влетела в бетонную стенуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке MixxСмотреть фотографии
13:46
С больницы №25 в Волгограде взыскали 500 тысяч рублей за смерть пациентаСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области огурцы подорожали за неделю на 7%Смотреть фотографии
13:17
«Ростелеком» построил очередные базовые станции мобильной связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:07
«Дети мерзли»: под Волгоградом построили бракованный детский сад на деньги нацпроектаСмотреть фотографии
12:23
Волгоградцы тратят кешбэк на покупку билетов на концерты популярных исполнителейСмотреть фотографии
12:05
Под Волгоградом вооруженные ножом подростки ограбили соседаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде двоих участников СВО наградили медалями и часамиСмотреть фотографии
11:27
Под Волгоградом экс-сотрудницу банка осудят за кражи денег со счетов 37 пенсионеровСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде двоих юных курьеров обвиняют в попытке крупного мошенничестваСмотреть фотографии
10:57
Волгоградское УФАС вскрыло картельный сговор чиновников, УФСИН и коммерсантов на ремонте Дворца спортаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде иномарка после удара снесла дорожного рабочегоСмотреть фотографии
09:39
У волгоградки украли 695 тысяч под прикрытием денежной реформыСмотреть фотографии
08:44
Пропавшего 42-летнего волгоградца нашли через 2 неделиСмотреть фотографии
08:15
В Росводресурсах пообещали напоить Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
21:15
Оказавшийся в зоне СВО волгоградец вернул сыну многотысячный долгСмотреть фотографии
20:42
Горожанам объяснили, куда сообщать о горах мусора на кладбищах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:17
С барского плеча: депутаты Волгоградской облдумы определили порядок раздачи б/у имуществаСмотреть фотографии
19:58
Билеты пока в продаже: концерт Дианы Арбениной в Волгограде могут отменитьСмотреть фотографии
 