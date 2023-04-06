Экономика 06.04.2023 15:04
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06.04.2023 15:04
Развитие промышленного сектора Волгоградской области в текущем году, объемы планируемых инвестиций и приоритетные направления работы озвучил сегодня, 6 апреля, губернатор. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладмине, Андрей Бочаров провел на площадке Волжского абразивного завода Совет по развитию промышленности и ТЭК.
По его словам, промышленный комплекс Волгоградской области показывает хорошие результаты даже в условиях санкционного давления. По итогам 2022 года индекс промышленного производства в регионе составил 103,8% (в РФ — 99,4%), в том числе в обрабатывающих отраслях — 106,6% (в РФ – 98,7%). Отгрузка промышленной продукции выроста на 120 млрд рублей или на 16% - до 906,7 млрд рублей. Промышленность переориентируется на выпуск импортозамещающей продукции. В этой программе участвуют 66 предприятий региона. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской области вырос на 8,9% или на 3,7 млрд рублей. В числе основных факторов устойчивого развития — системная господдержка отрасли, считает глава региона. В 2022 году она составила 5 млрд рублей.
Говоря о задачах следующий период, губернатор выделил приоритетные масштабные инвестиционные проекты, которые будут реализованы в Волгоградской области.
- В настоящее время в промышленном секторе формируются масштабные инвестиционные проекты в металлургии, машиностроении, химии, газохимии, транспортно-логистической сфере. Планируемый объем инвестиций только по пяти проектам промышленной сферы предполагает объем инвестиций более полутриллиона рублей со сроком реализации от трех до семи лет, — отметил Андрей Бочаров.
В числе ключевых задач на 2023 год глава региона также выделил:
- реализация промышленным комплексом региона, задач и результатов нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области;
- обеспечение роста объёмов производства, в том числе импортозамещающей промышленной продукции, а также продукции, поставляемой на экспорт по новым страновым направлениям;
- сохранение и расширение инвестиционной активности;
- обеспечение максимального участия промышленных предприятий Волгоградской области в использовании мер господдержки при реализации инвестпроектов;
- продолжение работы по развитию промышленной инфраструктуры в формате особых экономических зон и индустриальных (промышленных) парков;
- максимальное вовлечение промышленного потенциала Волгоградской области в кооперационные связи с крупнейшими российскими государственными компаниями и зарубежными партнёрами.
В промышленном секторе Волгоградской области заняты 190 тысяч человек или 17% от общего числа в экономике. Промышленность обеспечивает в среднем порядка 30% валового регионального продукта и обеспечивает 41% налоговых доходов региона.
Фото: администрации Волгоградской области
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