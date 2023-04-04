В Волгограде легковушка после ДТП с трамваем застряла на путях: видео

В Дзержинском районе Волгограда на выезде от областной больницы № 1 под трамвай попал легковой автомобиль. Инцидент в микрорайоне Ангарский зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.





— ДТП произошло 4 апреля в 08.51, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии никто не пострадал.

Судя по кадрам, водитель легковушки пытался проехать через переезд перед приближающимся трамваем. Резко сдав вперед, автомобилист направил машину прямо под движущуюся махину. Автомобиль застрял ровно посередине путей. Через некоторое время водитель все же сумел выбраться из «плена». Сдав назад, легковушка, пускай и не с первого раза, но оказалась на асфальтированной площадке переезда.

В администрации Волгограда в свою очередь пояснили, что движение трамваев после ДТП было восстановлено в 09.40.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области