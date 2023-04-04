Происшествия

В Волгограде легковушка после ДТП с трамваем застряла на путях: видео

Происшествия 04.04.2023 12:22
0
04.04.2023 12:22


В Дзержинском районе Волгограда на выезде от областной больницы № 1 под трамвай попал легковой автомобиль. Инцидент в микрорайоне Ангарский зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. 



— ДТП произошло 4 апреля в 08.51, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии никто не пострадал.  

Судя по кадрам, водитель легковушки пытался проехать через переезд перед приближающимся трамваем. Резко сдав вперед, автомобилист направил машину прямо под движущуюся махину. Автомобиль застрял ровно посередине путей. Через некоторое время водитель все же сумел выбраться из «плена». Сдав назад, легковушка, пускай и не с первого раза, но оказалась на асфальтированной площадке переезда.    

В администрации Волгограда в свою очередь пояснили, что движение трамваев после ДТП было восстановлено в 09.40. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.04.2023 17:43
Происшествия 04.04.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2023 16:03
Происшествия 04.04.2023 16:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2023 08:52
Происшествия 04.04.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 18:56
Происшествия 03.04.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 17:57
Происшествия 03.04.2023 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 16:46
Происшествия 03.04.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 12:19
Происшествия 03.04.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 12:19
Происшествия 03.04.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 10:18
Происшествия 03.04.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.04.2023 08:05
Происшествия 03.04.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2023 11:20
Происшествия 02.04.2023 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2023 10:52
Происшествия 02.04.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.04.2023 10:35
Происшествия 02.04.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2023 16:31
Происшествия 01.04.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.04.2023 10:46
Происшествия 01.04.2023 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
В Волгоградской области нашли мертвым сельского главу Сергея ЛитвиненкоСмотреть фотографии
17:33
Депутаты Волгоградской области озадачат губернатора шестью вопросамиСмотреть фотографии
16:53
Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителейСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде загорелась ветхая 4-этажка. ИА «Высота 102» публикует фото спасения из огня ребенкаСмотреть фотографии
16:00
Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышьюСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде с 5 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбищаСмотреть фотографии
15:20
В России готовы упростить процедуру признания участников СВО пропавшими без вестиСмотреть фотографии
14:31
В Волжском в пасхальную ночь для прихожан запустят автобусыСмотреть фотографии
13:38
«Прямо под окнами чиновников»: жители нового квартала в Волгограде пожаловались на разруху в сквереСмотреть фотографии
13:26
Количество простуженных волгоградцев уменьшилось на 10% за неделюСмотреть фотографии
13:16
Волгоградка через 23 года опознала в 44-летнем мужчине насильникаСмотреть фотографии
13:04
Решившего вступить в ВСУ волгоградца осудили на 6,5 лет в РостовеСмотреть фотографии
12:27
Волгоградская облдума закупает наручные часы и ежедневники за 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:26
Андрей Бочаров: индекс сельхозпроизводства в регионе достиг рекордных 116,6%Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде легковушка после ДТП с трамваем застряла на путях: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Осквернителя Вечного огня в Волгограде хотят обвинить по статье о реабилитации нацизмаСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде на взятках в период пандемии попался подчиненный Ольги ЗубаревойСмотреть фотографии
11:20
«Ростелеком» охватил оптической сетью более 500 частных домов Суровикино Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде федеральный центр гигиены уличили в завышенных ценах на анализы водыСмотреть фотографии
11:18
Убивший брата-близнеца волгоградец попросил суд смягчить ему наказаниеСмотреть фотографии
10:59
СК возбудил дело после крушения самолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:44
Сады Придонья предложили объединить традиции и новаторство на Постной кухнеСмотреть фотографии
10:43
Труп мужчины подняли из реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде сняли на видео ночного вора колпаков с автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
«Волгоградэнергосбыт»: лицевой счет удобнее переоформить онлайнСмотреть фотографии
09:42
«Лезут на встречку в два ряда»: волгоградцы просят светофор, чтобы избавить от пробок АнгарскийСмотреть фотографии
09:36
Волгоградских призывников ждут в научных ротахСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде задержали приезжего мужчину, прикурившего от Вечного огняСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы для счастья хотят получать 165 тысяч в месяцСмотреть фотографии
07:59
Тридцать волгоградцев обратились за медпомощью из-за укусов клещейСмотреть фотографии
 