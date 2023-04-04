Волгоградцы, проживающие в ЖК «Парк Арена» в Советском районе, пожаловались на состояние сквера, который был сдан вместе с новыми домами, но теперь, по их мнению, не пригоден для отдыха с детьми. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, этот сквер являлся единственным местом проведения досуга для жителей 13 многоквартирных домов.





Появилась благоустроенная площадка, по словам жителей, в 2017 году перед реконструкцией стадиона «Нефтяник», а обустраивал ее тот же застройщик, который возводил многоэтажки. Затем территория отдыха была передана городу. Однако спустя короткое время сквер приобрел вид, как будто ему уже лет двадцать.





– Когда жилой комплекс строился, рекламировались не только дома, но и этот сквер на ул. 35-ой Гвардейской, однако сейчас он мало похож на место, где хочется отдыхать, – говорят волгоградцы. – В феврале территорию парка перерыли, только в середине марта засыпали ямы, но испорченные дорожки и вырванную систему полива никто не восстановил. Из-за этого родители просто боятся приводить сюда детей, не дай Бог, ноги переломают.





Как утверждают горожане, в сквере была зона для воркаута с тренажерами, которые уже как два года почти все поломаны и никто их не восстанавливает. Волгоградцы заявили также о вырванных и украденных урнах и сломанном детском игровом домике. И все это, по их словам, происходит прямо под окнами чиновников администрации Советского района.

– Теперь у нас на все 13 домов осталась лишь одна детская площадка, но она очень маленькая, а детей у нас живет много, все просто не умещаются, – сетуют горожане. – В прошлом году мы обращались с банальной просьбой хотя бы наполнить песочницы, чтобы малышня могла там возиться, но с песком, видимо, в городе напряженка.

Раньше, по словам волгоградцев, в сквер приходили отдохнуть с детьми жители и других близлежащих домов, а теперь и жильцы комплекса опасаются водить сюда детвору.





В администрации Волгограда, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать состояние сквера, пояснили, что развороченные дорожки остались после проведенных на территории зеленой зоны вдоль улицы 35-ой Гвардейской дивизии работ на теплосети.









– Разрешение на производство земляных работ администрацией Советского района было выдано с условием восстановления благоустройства зеленой зоны с наступлением благоприятной погоды в срок до 15 апреля. В случае, если организация не выполнит работы до этой даты, в отношении нее будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в мэрии.





Что касается малых архитектурных форм, то детский игровой городок и лавочки, по заверению администрации города, находятся в исправном состоянии.

– Отдельные элементы на аттракционе «качели» и нескольких тренажерах пришли в неисправное состояние и в ходе дальнейшей эксплуатации без капитального ремонта создали бы угрозу безопасности использующих их волгоградцев. В связи с этим для обеспечения безопасности было принято решение их демонтировать и перевезти на базу для проведения восстановительных работ, – объяснились в мэрии.

Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»