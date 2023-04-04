Общество

«Прямо под окнами чиновников»: жители нового квартала в Волгограде пожаловались на разруху в сквере

Общество 04.04.2023 13:38
0
04.04.2023 13:38


Волгоградцы, проживающие в ЖК «Парк Арена» в Советском районе, пожаловались на состояние сквера, который был сдан вместе с новыми домами, но теперь, по их мнению, не пригоден для отдыха с детьми. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, этот сквер являлся единственным местом проведения досуга для жителей 13 многоквартирных домов. 


Появилась благоустроенная площадка, по словам жителей, в 2017 году перед реконструкцией стадиона «Нефтяник», а обустраивал ее тот же застройщик, который возводил многоэтажки. Затем территория отдыха была передана городу. Однако спустя короткое время сквер приобрел вид, как будто ему уже лет двадцать.  


– Когда жилой комплекс строился, рекламировались не только дома, но и этот сквер на ул. 35-ой Гвардейской, однако сейчас он мало похож на место, где хочется отдыхать, – говорят волгоградцы. – В феврале территорию парка перерыли, только в середине марта засыпали ямы, но испорченные дорожки и вырванную систему полива никто не восстановил. Из-за этого родители просто боятся приводить сюда детей, не дай Бог, ноги переломают. 


Как утверждают горожане, в сквере была зона для воркаута с тренажерами, которые уже как два года почти все поломаны и никто их не восстанавливает. Волгоградцы заявили также о вырванных и украденных урнах и сломанном детском игровом домике. И все это, по их словам, происходит прямо под окнами чиновников администрации Советского района. 

– Теперь у нас на все 13 домов осталась лишь одна детская площадка, но она очень маленькая, а детей у нас живет много, все просто не умещаются, – сетуют горожане. – В прошлом году мы обращались с банальной просьбой хотя бы наполнить песочницы, чтобы малышня могла там возиться, но с песком, видимо, в городе напряженка. 

Раньше, по словам волгоградцев, в сквер приходили отдохнуть с детьми жители и других близлежащих домов, а теперь и жильцы комплекса опасаются водить сюда детвору. 


В администрации Волгограда, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с просьбой прокомментировать состояние сквера, пояснили, что развороченные дорожки остались после проведенных на территории зеленой зоны вдоль улицы 35-ой Гвардейской дивизии  работ на теплосети. 



– Разрешение на производство земляных работ администрацией Советского района было выдано с условием восстановления благоустройства зеленой зоны с наступлением благоприятной погоды в срок до 15 апреля. В случае, если организация не выполнит работы до этой даты, в отношении нее будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в мэрии.


Что касается малых архитектурных форм, то детский игровой городок и лавочки, по заверению администрации города, находятся в исправном состоянии.  

– Отдельные элементы на аттракционе «качели» и нескольких тренажерах пришли в неисправное состояние и в ходе дальнейшей эксплуатации без капитального ремонта создали бы угрозу безопасности использующих их волгоградцев. В связи с этим для обеспечения безопасности было принято решение их демонтировать и перевезти на базу для проведения восстановительных работ, – объяснились в мэрии.

Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.04.2023 17:33
Общество 04.04.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 15:50
Общество 04.04.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 14:31
Общество 04.04.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 13:26
Общество 04.04.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 12:27
Общество 04.04.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 12:26
Общество 04.04.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 11:18
Общество 04.04.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 10:44
Общество 04.04.2023 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2023 09:50
Общество 04.04.2023 09:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.04.2023 09:42
Общество 04.04.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 09:36
Общество 04.04.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2023 07:59
Общество 04.04.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 20:30
Общество 03.04.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 19:53
Общество 03.04.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 19:28
Общество 03.04.2023 19:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
В Волгоградской области нашли мертвым сельского главу Сергея ЛитвиненкоСмотреть фотографии
17:33
Депутаты Волгоградской области озадачат губернатора шестью вопросамиСмотреть фотографии
16:53
Грозился взорвать и зарубить: житель Волгограда больше года держал в страхе пожилых родителейСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде загорелась ветхая 4-этажка. ИА «Высота 102» публикует фото спасения из огня ребенкаСмотреть фотографии
16:00
Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышьюСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде с 5 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбищаСмотреть фотографии
15:20
В России готовы упростить процедуру признания участников СВО пропавшими без вестиСмотреть фотографии
14:31
В Волжском в пасхальную ночь для прихожан запустят автобусыСмотреть фотографии
13:38
«Прямо под окнами чиновников»: жители нового квартала в Волгограде пожаловались на разруху в сквереСмотреть фотографии
13:26
Количество простуженных волгоградцев уменьшилось на 10% за неделюСмотреть фотографии
13:16
Волгоградка через 23 года опознала в 44-летнем мужчине насильникаСмотреть фотографии
13:04
Решившего вступить в ВСУ волгоградца осудили на 6,5 лет в РостовеСмотреть фотографии
12:27
Волгоградская облдума закупает наручные часы и ежедневники за 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:26
Андрей Бочаров: индекс сельхозпроизводства в регионе достиг рекордных 116,6%Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде легковушка после ДТП с трамваем застряла на путях: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
Осквернителя Вечного огня в Волгограде хотят обвинить по статье о реабилитации нацизмаСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде на взятках в период пандемии попался подчиненный Ольги ЗубаревойСмотреть фотографии
11:20
«Ростелеком» охватил оптической сетью более 500 частных домов Суровикино Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде федеральный центр гигиены уличили в завышенных ценах на анализы водыСмотреть фотографии
11:18
Убивший брата-близнеца волгоградец попросил суд смягчить ему наказаниеСмотреть фотографии
10:59
СК возбудил дело после крушения самолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:44
Сады Придонья предложили объединить традиции и новаторство на Постной кухнеСмотреть фотографии
10:43
Труп мужчины подняли из реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде сняли на видео ночного вора колпаков с автоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:50
«Волгоградэнергосбыт»: лицевой счет удобнее переоформить онлайнСмотреть фотографии
09:42
«Лезут на встречку в два ряда»: волгоградцы просят светофор, чтобы избавить от пробок АнгарскийСмотреть фотографии
09:36
Волгоградских призывников ждут в научных ротахСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде задержали приезжего мужчину, прикурившего от Вечного огняСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы для счастья хотят получать 165 тысяч в месяцСмотреть фотографии
07:59
Тридцать волгоградцев обратились за медпомощью из-за укусов клещейСмотреть фотографии
 