Указом президента России Владимира Путина в Котельниковском районе Волгоградской области произошла смена председателя в райсуде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, с 31 марта 2023 года кресло руководителя органа госвласти заняла Лилия Ивановна Молодцова.

Отметим, что квалификационной коллегией судей Волгоградской области решение о рекомендации Лилии Молодцовой на должность председателя Котельниковского районного суда было принято еще в конце августа 2022 года. Известно, что Молодцова отправляла правосудие с 2011 года в Котельниково.

Также указом президента России судьей Городищенского районного суда назначена Елена Редько, судьей Дзержинского райсуда – Елена Милованова, в Камышинском городском суде отправлять правосудие будет Ольга Боброва, в Палласовском райсуде Наталья Лик.

Судьей в Тракторозаводском райсуде Волгограда назначена Светлана Чапаева, в Арбитражном суде Волгоградской области – Мария Будько и Мария Величко.