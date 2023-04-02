Общество 02.04.2023 14:10
0
02.04.2023 14:10
Михайловский районный суд в Волгоградской области отказал двум местным жителям в удовлетворении иска о защите их чести и достоинства. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, они требовали компенсации морального вреда за то, что их в социальных сетях обвинили в зверском убийстве собаки. Такую информацию якобы распространила жительница Михайловки, в отношении которой и были заявлены исковые претензии.
- В обоснование заявленных требований указано, что гражданка распространила ложные сведения о том, что истцы поймали на улице собаку, якобы задушившую их гуся, и повесили ее на «кровавой» веревке на газовой трубе, после чего животное скончалось от асфиксии, - пояснили в районном суде. - Истцы полагают, что ответчик нарушила их нематериальные блага в виде чести и достоинства, распространив ложные сведения.
Они просили признать эти сведения не соответствующими действительности, а с женщины взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы. Однако им в этом требовании было отказано. Сумма заявленных претензий не уточняется.
- Учитывая, что истцами не представлено доказательств, что публикация сделана именно ответчиком, а не иным лицом от ее имени, суд пришел к выводу о том, что требования о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению, - пояснили в районном суде.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Индексация пенсий, прием на госслужбу и запрет судоходства: какие законы вступают в силу в апреле02.04.2023 15:55
Общество 02.04.2023 15:55
Шесть вспышек и 12 случаев: волгоградские ветеринары отчитались о ситуации с АЧС и бешенством02.04.2023 13:18
Общество 02.04.2023 13:18
В Советском районе Волгограда устраняют аварию на теплосетях02.04.2023 10:10
Общество 02.04.2023 10:10
На полях в Волгоградской области активно плодятся мыши02.04.2023 09:49
Общество 02.04.2023 09:49
Камеры на дорогах Волгоградской области засняли нарушений на 793 млн рублей02.04.2023 08:56
Общество 02.04.2023 08:56
Ночные заморозки до -3 прогнозируют в Волгоградской области 2 апреля01.04.2023 21:02
Общество 01.04.2023 21:02
«Кино, спасибо за друзей!»: в Волгограде установили памятник актеру Петру Зайченко01.04.2023 19:50
Общество 01.04.2023 19:50
«Ахмед был третьим»: ловушку для дальнобойщиков в Волгограде просят прикрыть знаками01.04.2023 19:17
Общество 01.04.2023 19:17
Надо потерпеть: чиновники не осилили установку туалетов во всех парках Волгограда01.04.2023 15:47
Общество 01.04.2023 15:47
В Волгограде с 7 апреля откроют 3 речных маршрута01.04.2023 10:28
Общество 01.04.2023 10:28
Волгоградцам разрешили платить за ОДН частями01.04.2023 10:18
Общество 01.04.2023 10:18
В Камышине 3 апреля завершают отопительный сезон01.04.2023 09:49
Общество 01.04.2023 09:49
Волжская ГЭС с 1 апреля вдвое увеличила сбросы воды01.04.2023 09:37
Общество 01.04.2023 09:37
Волгоградцев просят сообщить о встречах с сусликами01.04.2023 09:06
Общество 01.04.2023 09:06
Волгоградские чиновники назвали места, где нельзя кормить бездомных собак01.04.2023 08:18
Общество 01.04.2023 08:18