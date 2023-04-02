







Михайловский районный суд в Волгоградской области отказал двум местным жителям в удовлетворении иска о защите их чести и достоинства. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, они требовали компенсации морального вреда за то, что их в социальных сетях обвинили в зверском убийстве собаки. Такую информацию якобы распространила жительница Михайловки, в отношении которой и были заявлены исковые претензии.

- В обоснование заявленных требований указано, что гражданка распространила ложные сведения о том, что истцы поймали на улице собаку, якобы задушившую их гуся, и повесили ее на «кровавой» веревке на газовой трубе, после чего животное скончалось от асфиксии, - пояснили в районном суде. - Истцы полагают, что ответчик нарушила их нематериальные блага в виде чести и достоинства, распространив ложные сведения.

Они просили признать эти сведения не соответствующими действительности, а с женщины взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы. Однако им в этом требовании было отказано. Сумма заявленных претензий не уточняется.

- Учитывая, что истцами не представлено доказательств, что публикация сделана именно ответчиком, а не иным лицом от ее имени, суд пришел к выводу о том, что требования о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению, - пояснили в районном суде.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



