Общество

Под Волгоградом суд разбирался в истории о «кровавой» веревке на газовой трубе

Общество 02.04.2023 14:10
0
02.04.2023 14:10



Михайловский районный суд в Волгоградской области отказал двум местным жителям в удовлетворении иска о защите их чести и достоинства. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, они требовали компенсации морального вреда за то, что их в социальных сетях обвинили в зверском убийстве собаки. Такую информацию якобы распространила жительница Михайловки, в отношении которой и были заявлены исковые претензии.
- В обоснование заявленных требований указано, что гражданка распространила ложные сведения о том, что истцы поймали на улице собаку, якобы задушившую их гуся, и повесили ее на «кровавой» веревке на газовой трубе, после чего животное скончалось от асфиксии, - пояснили в районном суде. - Истцы полагают, что ответчик нарушила их нематериальные блага в виде чести и достоинства, распространив ложные сведения.
Они просили признать эти сведения не соответствующими действительности, а с женщины взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы. Однако им в этом требовании было отказано. Сумма заявленных претензий не уточняется.
- Учитывая, что истцами не представлено доказательств, что публикация сделана именно ответчиком, а не иным лицом от ее имени, суд пришел к выводу о том, что требования о защите чести и достоинства, взыскании компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению, - пояснили в районном суде.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.04.2023 15:55
Общество 02.04.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 13:18
Общество 02.04.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 10:10
Общество 02.04.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 09:49
Общество 02.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 08:56
Общество 02.04.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 21:02
Общество 01.04.2023 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 19:50
Общество 01.04.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 19:17
Общество 01.04.2023 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 15:47
Общество 01.04.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 10:28
Общество 01.04.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 10:18
Общество 01.04.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 09:49
Общество 01.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 09:37
Общество 01.04.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 09:06
Общество 01.04.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2023 08:18
Общество 01.04.2023 08:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:55
Индексация пенсий, прием на госслужбу и запрет судоходства: какие законы вступают в силу в апрелеСмотреть фотографии
14:10
Под Волгоградом суд разбирался в истории о «кровавой» веревке на газовой трубеСмотреть фотографии
13:18
Шесть вспышек и 12 случаев: волгоградские ветеринары отчитались о ситуации с АЧС и бешенствомСмотреть фотографии
12:05
«Волшебной таблетки не существует»: эндокринолог посоветовала волгоградцам подтянуть обвисший животСмотреть фотографии
11:20
«Прижимальщик» устроил тройное ДТП с пострадавшим на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:52
На трассе под Волгоградом сгорел полуприцеп из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде автобус врезался в опору ЛЭПСмотреть фотографии
10:10
В Советском районе Волгограда устраняют аварию на теплосетяхСмотреть фотографии
09:49
На полях в Волгоградской области активно плодятся мышиСмотреть фотографии
08:56
Камеры на дорогах Волгоградской области засняли нарушений на 793 млн рублейСмотреть фотографии
08:04
Сдали – и точка. Депутаты Госдумы РФ от Волгоградской области вовремя отчитались о доходахСмотреть фотографии
21:27
Волгоградский «Ротор» сократил отставание от лидеров после победы над «Динамо»Смотреть фотографии
21:02
Ночные заморозки до -3 прогнозируют в Волгоградской области 2 апреляСмотреть фотографии
19:50
«Кино, спасибо за друзей!»: в Волгограде установили памятник актеру Петру ЗайченкоСмотреть фотографии
19:17
«Ахмед был третьим»: ловушку для дальнобойщиков в Волгограде просят прикрыть знакамиСмотреть фотографии
18:16
Росстат: средняя зарплата волгоградцев в 2023 году снизилась до 45 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:01
«Поймали кураж»: волгоградский «Ротор» уверенно обыграл «Динамо» из Ставрополя – 3:1Смотреть фотографии
16:31
В Волгограде пропала пенсионерка в кожаной юбкеСмотреть фотографии
15:47
Надо потерпеть: чиновники не осилили установку туалетов во всех парках ВолгоградаСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцам проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля на 3,3%Смотреть фотографии
13:37
«Так получилось»: судимая сиделка похитила 5 миллионов со счета 78-летнего жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
13:23
«Хватит закапывать деньги!»: в Котово разваливается парк за 40 миллионовСмотреть фотографии
12:26
Матчи волгоградского «Динамо-Синары» стали одними из самых посещаемых в СуперлигеСмотреть фотографии
11:50
Волгоград получит федеральные деньги на развитие электротранспортаСмотреть фотографии
11:28
Липецкие депутаты выступили против переименования Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
10:46
В Кировском районе Волгограда такси протаранило заборСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде с 7 апреля откроют 3 речных маршрутаСмотреть фотографии
10:18
Волгоградцам разрешили платить за ОДН частямиСмотреть фотографии
09:49
В Камышине 3 апреля завершают отопительный сезонСмотреть фотографии
09:37
Волжская ГЭС с 1 апреля вдвое увеличила сбросы водыСмотреть фотографии
 