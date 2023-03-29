Задержан подозреваемый в зверском убийстве выпускницы ВГСПУ в Москве









Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве в Москве 24-летней девушки-репетитора из Волгограда.

- Задержан молодой человек 1997 года рождения, подозреваемый в убийстве девушки на севере Москвы, который в ближайшее время будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий, - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Москвы уточнили, что задержан 26-летний сожитель девушки. Он пытался уехать из столицы на рейсовом автобусе в Волгоградскую область.

- В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает прокуратура.

Напомним, тело выпускницы Волгоградского социально-педагогического университета Анны Лихачевой с множественными ножевыми ранениями нашли сегодня, 29 марта, в арендованной квартире на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее сообщалось, что в арендованной квартире Анна Лихачева проживала совместно со своим молодым человеком – также уроженцем Волгограда Вадимом Ивановым.

По информации авторов анонимных телеграм-каналов, Анна Лихачева закончила ВГСПУ в 2022 году, а переехала в Москву всего полгода назад. В столице девушка подрабатывала репетитором английского и немецкого языков.

Фото: столичный СК / t.me



