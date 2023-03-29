В Советском районе Волгограда запускают новый водовод









Пусконаладочные работы на новом водоводе начались в Советском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, 600-метровую трубу проложили вдоль улиц Владимира Петровского, Джамбула Джабаева и Курсекова в районе жилой застройки «Родниковая долина-2». Протяженность водовода составляет 3,5 километра.

В ближайшее время здесь также запустят насосную станцию с двумя резервуарами чистой воды объемом не менее 1000 кубометров каждый. Готовится к вводу в эксплуатацию и 2-километровый канализационный коллектор диаметром 1000 мм.

- Коммунальная инфраструктура создается в рамках первого этапа проекта по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения перспективной жилой застройки на ул. Родниковой. Выполнить все мероприятия планируется в течение весны текущего года, после чего объекты будут запущены в работу, - пояснили в городской администрации. - Объекты возводятся в рамках регионального проекта «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В ходе двух этапов будет проложено порядка 10 километров сетей водоснабжения и 6,5 километра сетей водоотведения. По окончании всех этапов строительства появится техническая возможность присоединения к централизованной системе водоснабжения жителей еще нескольких отдаленных поселков в Советском районе.

Фото из архива ИА «Высота 102»