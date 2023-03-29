Расследования 29.03.2023 12:17
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29.03.2023 12:17
Виновной в покушении на убийство сына, который не помогал по хозяйству, признана 58-летняя жительница города Петров Вал в Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Камышинский городской суд приговорил пенсионерку к 6 годам 6 месяцам колонии общего режима.
В суде установлено, что 7 августа 2022 года женщина копала в огороде картошку и просила 38-летнего сына ей помочь, но мужчина распивал спиртное и на просьбы матери не реагировал. Родственники поссорились, в результате пенсионерка схватила топор и несколько раз ударила им сына по голове. Мужчина благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжил.
Женщина признала вину частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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