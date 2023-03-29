В Волгоградской области сыграли свадьбы 81-летний жених и 74-летняя невеста

Общество 29.03.2023 07:55
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29.03.2023 07:55
В январе 2023 года в Волгоградской области было заключено 675 браков, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводит Волгоградстат. По этому показателю Волгоградская область находится на третьем месте в ЮФО.
Больше всего браков в регионе заключались в городах. Так, Волгоград оказался на первом месте – 283 брака, Волжский – на втором (80), Камышин – на третьем (36).
В Нехаевском и Урюпинском районах в январе сыграли всего по одной свадьбе, а в Киквидзенском районе вообще не оказалось ни одной пары молодоженов.
Самому старшему жениху был 81 год, а невесте – 74 года. Самым юным жениху и невесте исполнилось всего 16.
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