Общество

«О нем мало кто знает»: в Волгограде на торце дома появится портрет Героя Советского Союза Ивана Базарова

Общество 24.03.2023 12:01
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24.03.2023 12:01


Инициативная группа жителей Волгограда в преддверии Дня Победы предлагает увековечить память о Герое Советского Союза капитане Иване Базарове. Портрет советского летчика планируют разместить на торце дома в Центральном районе. Как рассказали авторы идеи ИА «Высота 102», таким поступком они, кроме всего, хотят привлечь внимание земляков к подвигам и славному пути героя. 

Почему мы выбрали именно Базарова? Имена многих героев Великой Отечественной войны на слуху у волгоградцев, а вот о летчике Иване Базарове знают далеко не все. Более того, даже жители улицы Базарова, согласно опросам, не знают, что она носит фамилию Ивана Федоровича, и полагают, что название было дано в честь героя романа «Отцы и дети», – рассказала представитель инициативной группы Татьяна Астафьева. – Но наш герой - это командир авиационного полка Герой Советского Союза! Кроме того, он является уроженцем Сталинградской области – села Соломатино в Камышинском районе. На счету нашего земляка 365 боевых вылетов, 68 воздушных боев.  


По словам Татьяны, согласно первоначальному замыслу, портрет Ивана Федоровича Базарова должен был появиться на одном из многоквартирных домов, расположенных на улице, носящей его имя. Это Краснооктябрьский район Волгограда. Однако, сообщила представитель инициативной группы, от управляющей компании был получен отказ. Вскоре удалось договориться с УК, в управлении которой находится дом № 60 по улице Рокоссовского. После этого было получено положительное решение и от главы Центрального района Валерии Кроман. 

Одним словом, все разрешения на сегодня у нас имеются. Остается решить вопрос с деньгами. Изготовление баннера стоит 200 тысяч рублей. Конечно, у нашей инициативной группы таких денег нет, поэтому мы призываем присоединиться предпринимателей и всех желающих горожан к нашему проекту, – добавляет Татьяна Астафьева. 

Чтобы оказать помощь в реализации задумки, стоит обращаться к участникам инициативной группы в социальных сетях (в  группу социального проекта «Сила Памяти»), либо персонально к Татьяне Астафьевой.  

Срок реализации проекта - до 9 мая 2023 года. Бюджет - 211 тысяч рублей

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