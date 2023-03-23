Два хлопка взбудоражили жителей Котово вечером 23 марта

Происшествия 23.03.2023 21:33
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23.03.2023 21:33
Жители Котово Волгоградской области обсуждают звуки двух хлопков, которые раздались сегодня, 23 марта около половины девятого вечера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соцсети, некоторые пользователи называют их взрывами.
- Слышно было от второго пруда, взрывы были, где ДК, - утверждает один из жителей.
Другие горожане сообщают, что звуки шли из районов старого рынка и улицы Мира.
- Да, слышали, и это не первый раз, 15 марта примерно в это время было такое же, - утверждают котовчане.
Редакция уточняет информацию в ГУ МЧС по Волгоградской области.
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