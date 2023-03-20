Все теплее и теплее: в Волгоградской области воздух прогреется до +21









В Волгоградской области в ближайшие несколько дней температура воздуха будет только подниматься. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, так, 21 марта в некоторых районах региона воздух днем прогреется до +18, а на следующий день – до +19 градусов. Уже 23 марта в Волгоградской области потеплеет местами до +21. Ночные температуры будут только с плюсом.







На один градус в день продолжит повышаться температура воздуха и в Волгограде. Завтра, 21 марта в городе-герое днем прогнозируют до +15, 22 марта – до +16, а 23 марта – до +17.