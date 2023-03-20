Общество

В Волгограде из-за работ на сетях 16 улиц оставят без воды 21 и 22 марта

Общество 20.03.2023 15:32
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20.03.2023 15:32


В Волгограде семь улиц в Краснооктябрьском районе и девять в Советском останутся временно без воды из-за плановых работ на сетях водоснабжения. 

– В Краснооктябрьском районе специалисты заменят запорную арматуру малого диаметра по улице Таращанцев в границах от улицы  от  Богунской до улицы Вершинина, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. – В Советском районе будет проводиться переврезка водопроводной сети на трубопроводе малого диаметра по улице Кондукторская от улицы Слесарная до улицы Крепильная. Работы будут выполняться с привлечением специализированной техники. 

Чтобы оперативно и качественно провести работы, бригадам придется опустошить на время ремонта сети.  В «Концессии» назвали время отключений воды и адреса. 

Так, в Краснооктябрьском районе воды не будет с 09:00 до 23:00 21 марта:

  • ул. Вершинина 1, 1Б, 3А, 4,6,8,10,12,14,16,
  • ул. Инициативная 2,3,4,8,3,
  • ул. Таращанцев 1,2,4,6,7,8,9,10, 12, 14,16,18,20 1А
  • ул. Репина 78
  • ул. Металлургов 3,5,7,9,11,12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 20Б, 22, 23, 24,26, 26А, 28
  • ул. Гончарова 1, 2, 4
  • ул. Ольги Форш 2,3,4,5,6,8,10

В Советском районе – с 09:00 22 марта до 01:00 23 марта:

  • ул. Слесарная 101-135,
  • ул. Крепильная 101-142, 130,
  • ул. Кондукторская 100-116,
  • ул. Монтерская 102-144,
  • ул. Старательная 106-144,
  • ул. Лесозащитная 1-20,
  • ул. Сторожевая 1-20,
  • ул. Пионерская 1-20,
  • ул. Лиховская 1-20, 1 дом 4 этаж,

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