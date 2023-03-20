В Волгограде из-за работ на сетях 16 улиц оставят без воды 21 и 22 марта

В Волгограде семь улиц в Краснооктябрьском районе и девять в Советском останутся временно без воды из-за плановых работ на сетях водоснабжения.

– В Краснооктябрьском районе специалисты заменят запорную арматуру малого диаметра по улице Таращанцев в границах от улицы от Богунской до улицы Вершинина, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. – В Советском районе будет проводиться переврезка водопроводной сети на трубопроводе малого диаметра по улице Кондукторская от улицы Слесарная до улицы Крепильная. Работы будут выполняться с привлечением специализированной техники.

Чтобы оперативно и качественно провести работы, бригадам придется опустошить на время ремонта сети. В «Концессии» назвали время отключений воды и адреса.

Так, в Краснооктябрьском районе воды не будет с 09:00 до 23:00 21 марта:

ул. Вершинина 1, 1Б, 3А, 4,6,8,10,12,14,16,

ул. Инициативная 2,3,4,8,3,

ул. Таращанцев 1,2,4,6,7,8,9,10, 12, 14,16,18,20 1А

ул. Репина 78

ул. Металлургов 3,5,7,9,11,12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 20Б, 22, 23, 24,26, 26А, 28

ул. Гончарова 1, 2, 4

ул. Ольги Форш 2,3,4,5,6,8,10

В Советском районе – с 09:00 22 марта до 01:00 23 марта: