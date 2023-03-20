В Волгограде из-за работ на сетях 16 улиц оставят без воды 21 и 22 марта

– В Краснооктябрьском районе специалисты заменят запорную арматуру малого диаметра по улице Таращанцев в границах от улицы от Богунской до улицы Вершинина, – пояснили в ресурсоснабжающей организации. – В Советском районе будет проводиться переврезка водопроводной сети на трубопроводе малого диаметра по улице Кондукторская от улицы Слесарная до улицы Крепильная. Работы будут выполняться с привлечением специализированной техники.
Чтобы оперативно и качественно провести работы, бригадам придется опустошить на время ремонта сети. В «Концессии» назвали время отключений воды и адреса.
Так, в Краснооктябрьском районе воды не будет с 09:00 до 23:00 21 марта:
- ул. Вершинина 1, 1Б, 3А, 4,6,8,10,12,14,16,
- ул. Инициативная 2,3,4,8,3,
- ул. Таращанцев 1,2,4,6,7,8,9,10, 12, 14,16,18,20 1А
- ул. Репина 78
- ул. Металлургов 3,5,7,9,11,12, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 20Б, 22, 23, 24,26, 26А, 28
- ул. Гончарова 1, 2, 4
- ул. Ольги Форш 2,3,4,5,6,8,10
В Советском районе – с 09:00 22 марта до 01:00 23 марта:
- ул. Слесарная 101-135,
- ул. Крепильная 101-142, 130,
- ул. Кондукторская 100-116,
- ул. Монтерская 102-144,
- ул. Старательная 106-144,
- ул. Лесозащитная 1-20,
- ул. Сторожевая 1-20,
- ул. Пионерская 1-20,
- ул. Лиховская 1-20, 1 дом 4 этаж,