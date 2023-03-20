







Волгоградская область заняла 51-е место в рейтинге самых высоких заработков по отраслям. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование РИА Рейтинг, так, в регионе в 2022 году больше всего зарабатывали сотрудники химической промышленности – 59 тысячи рублей.





Лидером стала Москва. Здесь сотрудники банковской сферы и финансов зарабатывают в среднем 224 тысячи рублей. Чуть скромнее оплачивается труд в добывающей отрасли в Сахалинской области и добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком АО 223 и 200 тысяч соответственно. На последних строчках рейтинга — Алтайский край, Псковская и Ивановская области, Калмыкия и Мордовия. Госслужащие, а именно их труд стоит дороже всего, получают выше 40 тысяч рублей.





Эксперты утверждают, что в первые месяцы 2022 года многим казалось, что он будет очень сложным для российского рынка труда, однако реальность оказалась позитивной. Перестройка экономики после начала СВО, частичная мобилизация и отъезд из страны части работников сформировали дополнительный спрос на рабочие руки и светлые головы, а также несколько ограничили предложение со стороны соискателей, считают аналитики. Все эти факторы привели к обновлению исторических минимумов по безработице и к заметному росту зарплат.





Согласно исследованию, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2022 год выросли на 13%, до 55,8 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей и регионов ситуация была очень неоднородной. Например, в Новгородской области зарплаты за год увеличились на 19%, а еще в 17 регионах прирост превышал 15%. В свою очередь приростом на уровне ниже инфляции характеризовались 30 регионов, а в одном регионе зарплаты выросли всего на 4,9%.





Таким образом, динамика зарплат в прошедшем году отличалась в четыре раза у лидирующего и отстающего регионов, подчеркивают эксперты. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах также очень большая и по регионам отличается в пять раз.



