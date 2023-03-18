«Молодой десант» из Волгограда просит власти не утилизировать АПЛ «Дмитрий Донской»





В Волгограде общественное движение «Молодой Десант» поддержало идею о создании на базе уникальной атомной подлодки проекта 941 («Акула») «Дмитрий Донской» учебно-выставочного комплекса.

Как сообщает ИА «Высота 102», представитель движения Павел Котляров записал видеообращение с призывов не утилизировать подлодку, а сохранить ее для потомков.

- Мы - «Молодой десант». Хотим обратиться к нашим властям с просьбой, сохранить уникальную атомную подводную лодку «Дмитрий Донской». И вместо ее утилизации создать на ее основе учебно-выставочный комплекс. От лица всей молодежи хочу обратиться с просьбой, сохранить уникальный символ нашей страны для наших потомков, - сказал Котляров.

Напомним, что ранее с предложением не пускать подлодку на металлолом выступило Общероссийское общественное движение «Ветераны России». Свое письмо они адресовали премьер-министру РФ, спикеру Госдумы РФ, министру обороны России и гендиректору «Росатома».

Сообщалось, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» в 2022 году был выведен из состава ВМФ России.

Фото: скриншот из видеообращения Павла Котлярова