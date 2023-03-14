К концу рабочей недели потеплеет до +19 градусов в Волгоградской области

В Волгоградской области со среды, 15 марта, ожидается заметное потепление. В итоге, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС, к концу рабочей недели воздух днем прогреется до +19 градусов.

В середине недели синоптики прогнозируют ясную и сухую погоду. При этом порывы ветра могут достигать 15 марта в отдельных районах Волгоградской области 18 метров в секунду.

– Температура воздуха днем 15 марта составит в регионе от +7 до +12 градусов. 16 марта при достаточно крепком ветре ожидается местами до +17 градусов, – говорится в прогнозе.

Совсем теплая погода прогнозируется в пятницу. 17 марта, правда, местами в Волгоградской области возможны небольшие дожди.

– Утром в пятницу в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем – от +9 до +14 градусов, местами до +19 градусов, – прогнозируют специалисты.

Отметим, что в областном центре в ближайшие три дня осадков не ожидается.