Общество

В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электрички

Общество 14.03.2023 16:04
0
14.03.2023 16:04



Новая остановка вводится в расписании городской электрички с 20 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, электропоезд №6720 сообщением Шпалопропитка-Волгоград-1 будет делать одноминутную остановку на  платформе «Завод Петрова». 

Электричка будет отправляться со ст. Шпалопропитка в 6:08 ч.(на 2 минуты раньше), прибывать на о.п. Завод Петрова в 6:47 ч., а время прибытия на конечную станцию Волгоград-1 осталось без изменений -  7:01 ч. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.03.2023 18:31
Общество 14.03.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:48
Общество 14.03.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:45
Общество 14.03.2023 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 17:15
Общество 14.03.2023 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 16:18
Общество 14.03.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 15:29
Общество 14.03.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 14:53
Общество 14.03.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 12:29
Общество 14.03.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 12:12
Общество 14.03.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 11:46
Общество 14.03.2023 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 11:18
Общество 14.03.2023 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.03.2023 09:49
Общество 14.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
14.03.2023 09:45
Общество 14.03.2023 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.03.2023 21:00
Общество 13.03.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2023 20:28
Общество 13.03.2023 20:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
«Боимся, что разорится»: владельца скандального завода в Новониколаевке оштрафовали на 900 рублейСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подростокСмотреть фотографии
18:31
«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостовСмотреть фотографии
17:58
«Ушли» по-хорошему: депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банкаСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкойСмотреть фотографии
17:45
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доходСмотреть фотографии
17:24
Самое время ворваться в игру: бонусы в «Мир танков» теперь в обмен на минуты Tele2Смотреть фотографии
17:15
В поликлинике №3 Волгограда начальника отдела наказали за электронную волокитуСмотреть фотографии
16:18
Но это не всё: в Волгограде снесли забор, скрывавший могилу защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электричкиСмотреть фотографии
15:29
На Украине погиб житель Волгоградской области Александр СтраховСмотреть фотографии
15:01
«Я всегда указывал на Ремезова»: Михаил Музраев рассказал о политике и теракте в суде РостоваСмотреть фотографии
14:53
В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского брендаСмотреть фотографии
14:21
В России ввели запрет на дискредитацию участников СВОСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской облдуме нашли замену сложившему полномочия Илье КошкаревуСмотреть фотографии
13:36
В Красноармейском районе Волгограда трамвай сошел с рельсов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 годуСмотреть фотографии
13:11
В техникуме Волжского распылили перцовый аэрозоль, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
13:10
Депутаты Волгоградской облдумы засекретили свои декларации о доходахСмотреть фотографии
12:44
Понтонный мост не выдержал наплыва льда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Бочаров передал Золотую Звезду Героя России матери Ивана РеховскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
В Волгоградской области родителям и детям погибших в СВО назначили пособияСмотреть фотографии
11:56
Пенсионерка попала под грузовик на территории больницы №25 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья обустроили аудитории нового формата для студентов ВолГАУСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцам рассказали, как уменьшить плату за ОДНСмотреть фотографии
11:14
«Работаем дальше»: на заседании Волгоградской облдумы прозвучала пожарная тревогаСмотреть фотографии
10:31
Закрывался от ударов руками: стали известны подробности об истязании тетей 3-летнего мальчика под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
Депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев подал в досрочную отставкуСмотреть фотографии
09:49
Машины химической разведки применят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
На Гремячинском ГОКе прошли учения Главного управления МЧССмотреть фотографии
 