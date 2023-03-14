В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электрички









Новая остановка вводится в расписании городской электрички с 20 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, электропоезд №6720 сообщением Шпалопропитка-Волгоград-1 будет делать одноминутную остановку на платформе «Завод Петрова».





Электричка будет отправляться со ст. Шпалопропитка в 6:08 ч.(на 2 минуты раньше), прибывать на о.п. Завод Петрова в 6:47 ч., а время прибытия на конечную станцию Волгоград-1 осталось без изменений - 7:01 ч.



