В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского бренда

Общество 14.03.2023 14:53
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14.03.2023 14:53
Российский бренд одежды Noun (бывший DorogoBogato) из Волгограда открывает свой первый магазин в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ северной столицы.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», предприятие по производству и продаже женской одежды (ООО «Модная розница») зарегистрировано в Волгограде и принадлежит трем россиянам. Магазины открыты не только в Волгограде и Волжском, но еще в Москве, Сочи, Тамбове, Тольятти, Краснодаре, Новороссийске, Казани и Воронеже.
В Санкт-Петербурге компания в ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте арендовала площади, где ранее располагался магазин бренда «Monki» шведской компании H&M Group. Открытие магазина состоится уже на следующей неделе.
Как цитируют СМИ основателя марки Noun Семена Пименова, компания планирует расширить сеть магазинов до ста. Представители предполагают открывать по 3-4 новых магазина в разных городах ежемесячно.
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