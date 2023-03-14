В Санкт-Петербурге будут продавать одежду волгоградского бренда





Российский бренд одежды Noun (бывший DorogoBogato) из Волгограда открывает свой первый магазин в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ северной столицы.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», предприятие по производству и продаже женской одежды (ООО «Модная розница») зарегистрировано в Волгограде и принадлежит трем россиянам. Магазины открыты не только в Волгограде и Волжском, но еще в Москве, Сочи, Тамбове, Тольятти, Краснодаре, Новороссийске, Казани и Воронеже.

В Санкт-Петербурге компания в ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте арендовала площади, где ранее располагался магазин бренда «Monki» шведской компании H&M Group. Открытие магазина состоится уже на следующей неделе.

Как цитируют СМИ основателя марки Noun Семена Пименова, компания планирует расширить сеть магазинов до ста. Представители предполагают открывать по 3-4 новых магазина в разных городах ежемесячно.



