Общество

Утренние туманы и ночные заморозки придут в Волгоградскую область

Общество 13.03.2023 21:00
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13.03.2023 21:00



В Волгоградской области в ближайшие дни ожидают понижение температуры в ночное время до минусовых отметок.
Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, в районах области ночью и утром 14 и 15 марта обещают туман. Днем 14 марта подует юго-восточный и южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью ожидается +1...-4º, местами при прояснении до -7º. Днем потеплеет до +5...+10º.
15 марта в районах области днем возможны порывы юго-восточного и восточного ветра до 15-18%. Ночью будет прохладно: +2...-3º. Днем температура воздуха прогреется до +8...+13º.
Существенных осадков в регионе в эти дни не прогнозируется.
В Волгограде 14 марта ожидается сухая погода. Ночью -1...-3º и северо-западный ветер 2-7 м/с. Днем +5...+7º при юго-восточном и южном ветре 5-10 м/с. 
15 марта ночью будет морозно: 0...-2º. Днем столбик термометра поднимется до +9...+11º. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром и днем 9-14 м/с. 

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