Утренние туманы и ночные заморозки придут в Волгоградскую область









В Волгоградской области в ближайшие дни ожидают понижение температуры в ночное время до минусовых отметок.

Как сообщили в Волгоградском ЦГМС, в районах области ночью и утром 14 и 15 марта обещают туман. Днем 14 марта подует юго-восточный и южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью ожидается +1...-4º, местами при прояснении до -7º. Днем потеплеет до +5...+10º.

15 марта в районах области днем возможны порывы юго-восточного и восточного ветра до 15-18%. Ночью будет прохладно: +2...-3º. Днем температура воздуха прогреется до +8...+13º.

Существенных осадков в регионе в эти дни не прогнозируется.

В Волгограде 14 марта ожидается сухая погода. Ночью -1...-3º и северо-западный ветер 2-7 м/с. Днем +5...+7º при юго-восточном и южном ветре 5-10 м/с.

15 марта ночью будет морозно: 0...-2º. Днем столбик термометра поднимется до +9...+11º. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром и днем 9-14 м/с.



