В Волгоградской области 9 марта двое детей подверглись нападению бездомных собак. По информации собственного источника ИА «Высота 102» в экстренных службах, животные атаковали детей в Кировском районе Волгограда и в городе Волжском.

Учащийся гимназии №9 в Волгограде пострадал при встрече с уличным псом утром 9 марта . Известно, что собака набросилась на мальчика, когда тот направлялся в школу.

– Ребенок был доставлен в больницу №7 с укушенной раной левой руки, – сообщает ИА «Высота 102». – По имеющимся сведениям, собака покусала 12-летнего мальчика вблизи дома №32 на улице Писемского.

Еще один случай нападения бездомной собаки на ребенка произошел 9 марта в городе Волжском Волгоградской области. Животное набросилось на ученика школы №17 на улице Волжской Военной Флотилии. В больницу школьника доставили с укушенной раной правого бедра. К счастью, госпитализации не потребовалось.