В школах Волгоградской области внедрят единые стандарты обучения

Фото Волгоградской областной думы
Общество 10.03.2023 07:34
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10.03.2023 07:34
Фото Волгоградской областной думы
С первого сентября школы страны будут работать по единым федеральным основным общеобразовательным программам. К их разработке привлекут уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ. Соответствующие корректировки в региональный закон «Об образовании в Волгоградской области» были рассмотрены накануне профильным комитетом облдумы, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.
Напомним, в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» были приняты изменения, которыми вводится единый стандарт качества школьного образования, четко регулирующий весь процесс обучения. Преподавание по единому стандарту будет осуществляться по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Тем самым установлен определенный базовый уровень, ниже которого опускаться нельзя.
Подготовкой федеральных основных общеобразовательных программ занимается Минпросвещения России. В соответствии с новой нормой к разработке также привлекаются уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для учета региональных, национальных, этнокультурных особенностей. В связи с чем, в региональный закон об образовании внесены соответствующие корректировки.
В законопроекте также отражен ряд положений, касающихся организации региональных инновационных площадок, проведения экспертизы учебных пособий, создания учебно-методических объединений.
Областной думе рекомендовано принять законопроект сразу в двух чтениях.
Фото Волгоградской областной думы
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