В Волгограде родителям и вдовам погибших на СВО мобилизованных передают ордена Мужества

В Волгограде в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 9 марта родителям и вдовам погибших на Украине военнослужащих передают ордена Мужества. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», указом Владимира Путина высокой государственной награды посмертно удостоены 11 волгоградцев.
За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга награждены посмертно:
– старший сержант Ярослав Геннадьевич Ковалев
– старший сержант Константин Гайкович Тер-Мкртчян
– рядовой Евгений Викторович Макаровский
– рядовой Сергей Вячеславович Горбунов
– рядовой Денис Витальевич Осадченко
– рядовой Александр Валерьевич Баженов
– рядовой Алексей Евгеньевич Михалев
– рядовой Сергей Николаевич Анфимов
– рядовой Ренат Ибрагимович Алипкалиев
– рядовой Илья Андреевич Соломахин
– рядовой Даниил Сергеевич Кочетов
Награды родственникам мобилизованных волгоградцев и военных передают сегодня военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунова и председатель комитета по делам национальностей и казачества назначили Эдуард Давыдовский.