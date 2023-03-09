На месте ДТП с блоком-«невидимкой» в Волгограде выставили предупреждающие знаки

В Краснооктябрьском районе Волгограда на участке дороги от 39-й Гвардейской по направлению к Кубинской, где вчера произошла авария из-за блока-«невидимки», установили предупреждающие знаки.

— Сегодня ехал, уже поставили знаки объезда, проведения ремонтных работ и ограничение скорости до 40 км/ч, — рассказал ИА «Высота 102» вчерашний очевидец ДТП с пятью машинами. — Интересно, что здесь будет вечером. Бордюры на разделительных островках, конечно, все в грязи и песке, но, видимо, мы хотим слишком многого и сразу.





Напомним, что вчера на Первой продольной по направлению в центр города произошло два ДТП с разницей в полтора часа. По сообщениям очевидцев, один из автомобилей вылетел с дороги на разделительный островок, а всему виной оказалось пластиковое ограждение перед раздолбанным люком, которое не выделялось никакими знаками.

Фото: читатели ИА «Высота 102»