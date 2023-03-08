Происшествия

Легковушка вылетела с дороги. В Волгограде из-за блока-«невидимки» столкнулись пять машин

Происшествия 08.03.2023 21:35
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08.03.2023 21:35

В Краснооктябрьском районе Волгограда на Первой продольной по направлению в центр города произошло два ДТП с разницей в полтора часа. Как сообщают очевидцы происшествия, один из автомобилей вылетел с дороги на разделительный островок. 

 

— Первая авария произошла около 18.00. Я как раз ехал в направлении Тракторозаводского района и увидел, что стоят три автомобиля. Ну стоят и стоят. Потом через полтора часа поехал обратно, а там еще две машины появились. Притерлись боками и одна на разделительном островке, — рассказал читатель ИА «Высота 102». — Оказалось, что на дороге выдолблен люк, лежит груда камней, а рядом стоит пластиковое заграждение. Ничего не подсвечено, так и не увидишь сразу. Если днем эту конструкцию еще хоть как-то видно, то вечером, как пояснили водители, попавшие в аварию, блок становится совсем незаметным. 



По словам очевидца, водитель за рулем кроссовера Mazda в самый последний момент увидел заграждение и резко затормозил. 


— За ним остановилась LADA Largus, как он мне рассказал, а вот водитель ВАЗ-2107 не успел среагировать и ветел в соседа. От удара LADA столкнулась с Mazda. Через некоторое время произошла вторая авария, — добавил наш собеседник. — Водитель на Haval, видимо, заметив этих бедолаг притормозил и попытался объехать. Именно в этот момент в него влетела Kia, после чего ее выбросило на разделительный островок. 



Сами участники ДТП утверждают, что никто не пострадал. На месте работает наряд ДПС. 


— Все водители, попавшие сегодня в ДТП, не могут понять, кто такой умный именно таким образом выставил ограждение перед люком, ничем не подсветив его, что блок просто не видно на дороге от слова «совсем», хотя по правилам ограждение должно стоять дальше и быть освещено, — рассуждает очевидец. 


Уточняется, что две аварии произошли на участке дороги от 39-й Гвардейской по направлению к Кубинской. Журналисты ИА «Высота 102» направили запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» 

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