Происшествия

Рейсовый автобус «Волгоград – Москва» разбился в Тамбовской области: пять человек пострадали

Происшествия 07.03.2023 10:02
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07.03.2023 10:02


Следовавший из Волгограда в Москву рейсовый автобус в ночь на 7 марта попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Тамбовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС региона, в результате происшествия  пострадали пять человек – предположительно, жители Волгоградской области. 

– В 00:40 7 марта поступило сообщение, что на территории Никифоровского района трассе Р-22, вблизи рабочего поселка Дмитриевка произошло столкновение рейсового автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Волгоград - Москва, и трактора с прицепом, – сообщили в тамбовском главке МЧС. –  В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек. 


Уточняется, что пассажиры автобуса, получившие травмы в аварии, были доставлены с места происшествия в Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко (город Мичуринск).

– Движение на трассе осуществлялось в штатном режиме.  На месте происшествия розлива топлива нет, возгорания не последовало. Движение транспорта осуществляется по одной полосе. Задержек в движении нет, – уточняют спасатели. 

По имеющимся сведениям, автобус, попавший в аварию, принадлежит волгоградской компании Diana Tur.  

 Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области 

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