Следовавший из Волгограда в Москву рейсовый автобус в ночь на 7 марта попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Тамбовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС региона, в результате происшествия пострадали пять человек – предположительно, жители Волгоградской области.

– В 00:40 7 марта поступило сообщение, что на территории Никифоровского района трассе Р-22, вблизи рабочего поселка Дмитриевка произошло столкновение рейсового автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Волгоград - Москва, и трактора с прицепом, – сообщили в тамбовском главке МЧС. – В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек.





Уточняется, что пассажиры автобуса, получившие травмы в аварии, были доставлены с места происшествия в Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко (город Мичуринск).

– Движение на трассе осуществлялось в штатном режиме. На месте происшествия розлива топлива нет, возгорания не последовало. Движение транспорта осуществляется по одной полосе. Задержек в движении нет, – уточняют спасатели.

По имеющимся сведениям, автобус, попавший в аварию, принадлежит волгоградской компании Diana Tur.

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области