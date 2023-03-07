Расследования

На таможне в Волгограде задержали партию марихуаны из Испании

Расследования 07.03.2023 10:29
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07.03.2023 10:29


В Волгограде таможенники задержали получателя посылки из Испании, в которой находилось более 400 г наркотического средства – каннабиса и смеси, содержащей марихуану. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Астраханской таможне. В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, отделов по борьбе с контрабандой наркотиков и кинологических отделов Астраханской и Шереметьевской таможен, таможенного поста аэропорт Шереметьево  Центральной почтовой таможни.


Группа молодых людей организовала канал контрабанды наркотиков. Уроженец Волгограда, проживающий в Испании, отправил своему бывшему земляку шесть пакетов с веществом растительного происхождения. При получении посылки волгоградец был задержан оперативными сотрудниками Астраханской таможни. Экспертиза подтвердила, что находящееся в посылке  вещество является наркотическим средством. 


Задержанный сообщил, что часть полученной марихуаны он должен был передать своему подельнику, проживающему в Волгограде, который также был задержан. Выяснилось, что для координации действий сообщники использовали приватный мессенджер и собирались реализовать наркотики на территории Волгоградской области. 

Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

Фото Астраханской таможни

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