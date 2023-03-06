Общество

Вшивость жителей Волгоградской области ниже среднероссийской

Общество 06.03.2023 20:27
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06.03.2023 20:27



Заболеваемость педикулезом в Волгоградской области за год существенно снизилась. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в 2022 году в регионе показатель «вшивости» (пораженности) составил 17,1 на 100 тысяч населения, что ниже среднемноголетнего показателя в 2,4 раза и ниже среднероссийского в 4,5 раза.
Педикулез или вшивость - заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей - мелких кровососущих, бескрылых насекомых, питающихся его кровью. Считается, что педикулез - участь лиц без определенного места жительства, но это не совсем так. Заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого. Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм. Заражение людей также может происходить при тесном контакте с человеком, больным педикулезом. К примеру, такое бывает при общении детей в коллективах (детских садах, интернатах, лагерях труда и отдыха и т. д.), а также в переполненном транспорте, в местах массового скопления людей и при использовании общих предметов - расчесок, головных уборов, одежды и постельных принадлежностей.
Для профилактики этого заболевания нужно избегать контакта с зараженными педикулезом людьми и соблюдать правила личной гигиены.

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