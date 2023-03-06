Происшествия 06.03.2023 17:22
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06.03.2023 17:22
На 7 миллионов рублей обманули телефонные мошенники 80-летнюю жительницу Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пожилая жительница Центрального района имела сбережения, полученные от продажи недвижимости. Она поверила неизвестному мужчине, который сообщил ей по телефону, что некие злоумышленники пытаются опустошить ее счет.
- На протяжении нескольких дней женщина выполняла указания звонившего - через отделения банка переводила крупные суммы денег на номера расчетных счетов, которые ей называли в телефонном разговоре, - рассказали в главке.
Мошенник убедил пенсионерку, что она переводит средства на так называемые «безопасные счета». В общей сложности она перевела 7 миллионов рублей, но через несколько дней засомневалась в правильности действий и обратилась в полицию.
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