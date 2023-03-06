



На 7 миллионов рублей обманули телефонные мошенники 80-летнюю жительницу Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пожилая жительница Центрального района имела сбережения, полученные от продажи недвижимости. Она поверила неизвестному мужчине, который сообщил ей по телефону, что некие злоумышленники пытаются опустошить ее счет.

- На протяжении нескольких дней женщина выполняла указания звонившего - через отделения банка переводила крупные суммы денег на номера расчетных счетов, которые ей называли в телефонном разговоре, - рассказали в главке.

Мошенник убедил пенсионерку, что она переводит средства на так называемые «безопасные счета». В общей сложности она перевела 7 миллионов рублей, но через несколько дней засомневалась в правильности действий и обратилась в полицию.







