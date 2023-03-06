Происшествия

В поселке под Волгоградом выявили очаг АЧС

Происшествия 06.03.2023 11:35
0
06.03.2023 11:35



В Светлоярском районе Волгоградской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне лабораторный анализ подтвердил наличие вируса в патологическом материале, отобранном от трупа домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве в поселке Луговой.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на не допущение распространения инфекции, подчеркнули в ведомстве.

Будет установлена карантинная зона, у жителей изымут домашних свиней в обмен на компенсации.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.03.2023 17:03
Происшествия 06.03.2023 17:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 17:01
Происшествия 06.03.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 16:14
Происшествия 06.03.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 14:14
Происшествия 06.03.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 13:01
Происшествия 06.03.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 12:15
Происшествия 06.03.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 12:08
Происшествия 06.03.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 10:48
Происшествия 06.03.2023 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 10:21
Происшествия 06.03.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 09:59
Происшествия 06.03.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 09:50
Происшествия 06.03.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 09:48
Происшествия 06.03.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 09:07
Происшествия 06.03.2023 09:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2023 08:41
Происшествия 06.03.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2023 18:15
Происшествия 05.03.2023 18:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде в цыганском поселке дотла сгорел домСмотреть фотографии
17:01
Студент вуза помог оперативникам Волгограда задержать интим-мошенника из УльяновскаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде учащихся школы №75 госпитализировали с киносеансаСмотреть фотографии
15:32
После капитального ремонта на «Красном Октябре» возобновила работу еще одна столоваяСмотреть фотографии
14:41
«Мальчик просил, чтобы мы не умирали»: пострадавшие медики рассказали об отравлении газом в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Под Волгоградом 17-летний учащийся техникума найден мертвым накануне дня рожденияСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области третий год ищут пропавшего жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
13:17
Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на водную блокаду от чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгоградской области река Бузулук затопила переправуСмотреть фотографии
12:15
Двух студентов подозревают в краже пистолетов и ножей из магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:08
В Урюпинске оцепили дом культуры из-за пакета с мусоромСмотреть фотографии
11:48
Скончался бывший настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане Георгий ЛазаревСмотреть фотографии
11:35
В поселке под Волгоградом выявили очаг АЧССмотреть фотографии
11:16
ФСБ установила организатора планируемой диверсии на нефтепроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области господдержка весенних полевых работ составит 1 млрд рублейСмотреть фотографии
10:48
Юный водитель иномарки погиб в ДТП с КАМАЗом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Власти Волгограда обязали осветить поселок ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
10:22
билайн: четверть опрошенных волгоградцев готова признаться в любви через видеозвонокСмотреть фотографии
10:21
Житель Волгограда переломал ноги, опасаясь встречи с вахтером в общежитии ВолгГТУСмотреть фотографии
10:20
Приставы арестовали у волгоградца новый iPhone вместо ржавого автоСмотреть фотографии
09:59
СК: по факту происшествия в городе Волжском будет дана оценка действиям УКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде 5-летний мальчик пострадал при падении из окнаСмотреть фотографии
09:48
Все пострадавшие из одной семьи: в прокуратуре назвали подробности ЧП в городе ВолжскомСмотреть фотографии
09:22
У ЖК в Волгограде забил фекальный ручейСмотреть фотографии
09:07
Два врача и четыре фельдшера пострадали в Волжском из-за утечки газаСмотреть фотографии
08:41
Шесть человек отравились газом в результате утечки в городе ВолжскомСмотреть фотографии
21:26
Снег, дождь и почти жара: 8 марта в Волгоградской области встретятся все стихииСмотреть фотографии
20:38
В речке Тишанка под Волгоградом повысился уровень водыСмотреть фотографии
19:15
«А мы их не просили»: жители Волжского собираются судиться с мэрией из-за признания домов аварийнымиСмотреть фотографии
18:15
Под Волгоградом неделю ищут 45-летнего мужчину с голубыми глазамиСмотреть фотографии
 