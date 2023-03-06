В поселке под Волгоградом выявили очаг АЧС

Происшествия 06.03.2023 11:35
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06.03.2023 11:35
В Светлоярском районе Волгоградской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне лабораторный анализ подтвердил наличие вируса в патологическом материале, отобранном от трупа домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве в поселке Луговой.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на не допущение распространения инфекции, подчеркнули в ведомстве.
Будет установлена карантинная зона, у жителей изымут домашних свиней в обмен на компенсации.
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