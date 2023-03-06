В поселке под Волгоградом выявили очаг АЧС









В Светлоярском районе Волгоградской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, накануне лабораторный анализ подтвердил наличие вируса в патологическом материале, отобранном от трупа домашней свиньи в личном подсобном хозяйстве в поселке Луговой.





В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на не допущение распространения инфекции, подчеркнули в ведомстве.





Будет установлена карантинная зона, у жителей изымут домашних свиней в обмен на компенсации.