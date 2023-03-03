Общество

«Они оставят меня без пенсии»: «Ситиматик-Волгоград» третирует инвалида за чужой долг

Общество 03.03.2023 15:00
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03.03.2023 15:00


Жительница Михайловки Волгоградской области Татьяна Мусиенко в любой момент может остаться без пенсии из-за выдуманных долгов, которые с нее требует ООО «Ситиматик-Волгоград». Как рассказала ИА «Высота 102» женщина, она проживает в Михайловке на улице Циолковского, 5. 

– Но в нашем городском округе есть еще переулок Циолковского, – поясняет Татьяна. – Так вот, с меня требуют долги, которые накопили собственники дома №5 по переулку Циолковского. Я к ним никакого отношения не имею. Я исправно плачу за вывоз мусора за дом, которым владею и который находится на улице Циолковского, 5.

По словам Татьяны, несколько лет назад она уже попадала в похожую ситуацию. Тогда путаница с адресами произошла в платежках от энергетиков. Но женщине удалось решить тогда этот вопрос и подобных недоразумений больше не возникало. 

 Доказать свою непричастность к чужим долгам после многочисленных посещений офиса регоператора, а также переписки с компанией у меня не получилось, – констатирует Татьяна. – Я предоставляла им документы, что являюсь собственницей дома №5 по улице Циолковского. А меня в платежках сделали собственницей дома №5 по переулку Циолковского! Прямо хоть сейчас иди туда и живи, если так решили в  «Ситиматик-Волгоград».

На самом деле Татьяне совсем не смешно. 

– В последней платежке мне выставили задолженность в сумме чуть более 7 тысяч рублей, – рассказывает женщина. – Несмотря на то, что этот долг накопили собственники другого дома, взыскивать, видимо, будут с меня, так как меня почему-то они считают собственницей чужого домовладения. Это значит, что с меня могут снять мою пенсию по инвалидности и я останусь без средств к существованию. 

В одном из последних писем от ООО «Ситиматик-Волгоград» Татьяне Мусиенко предложили потрясающий выход из ситуации – доказать, что она не является собственницей дома №5 по переулку Циолковского. И принести в офис целую кипу документов – начиная от выписки из ЕГРН и справки о количестве зарегистрированных граждан, которые проживают по чужому адресу. 

 Это просто меня добило! – негодует женщина. – Кто же мне даст такие документы? Я не являюсь собственником дома по переулку Циолковский и у меня нет права запрашивать правоустанавливающие документы на чужую собственность. 

Татьяна Мусиенко считает, что компания «Ситиматик-Волгоград» просто не хочет делать работу по сверке адресной базы, поэтому перекладывают ее на самих жителей. 

 Да был бы еще от этого толк, я уже не знаю, как мне доказать, что с меня требуют чужие долги, – разводит руками женщина. – Осталось только в прокуратуру пойти, может, там разберутся. 

Между тем, жизнь женщины превратилась в настоящий кошмар. Татьяне в день звонят по несколько десятков раз с требованием немедленно погасить задолженность, к которой она не имеет никакого отношения. 

 Я инвалид третьей группы, со здоровьем и так не очень хорошо, а после этих бесконечных звонков мне совсем плохо становится, – жалуется Татьяна. – Даже коллекторы ведут себя приличнее. Откуда они взяли мой телефон, тоже непонятно, я его им не предоставляла. Еще надо их проверить, где они взяли мои персональные данные?

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в ООО «Ситиматик-Волгоград» с просьбой прокомментировать данную ситуацию. 

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