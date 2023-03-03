Общество

«Мы вместе с ним заходили»: на Украине погиб подполковник из Волгоградской области Алексей Серенко

Общество 03.03.2023 10:35
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03.03.2023 10:35


В Майкопе 1 марта простились с погибшим в ходе специальной военной операции 39-летним подполковником Алексеем Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженец Котово Волгоградской области погиб под артиллерийским обстрелом. 

В администрации Котовского района сообщили, что Алексей Серенко учился в школе № 1 города Котово, а после получения аттестата уехал поступать в военное училище в Московской области.  

— Погиб Алексей 23 февраля. 1 марта брата похоронили в Майкопе. Там живут сын и супруга. В Котово осталась мать, — рассказала информагентству сестра погибшего военного Мария. 

Муж Марии вместе с Алексеем Серенко участвовал в СВО. Мужчина рассказал журналисту «Высоты 102» подробности гибели подполковника. 

— Мы вместе с ним заходили, с самого начала спецоперации. В зоне боевых действий Алексей командовал артдивизионом. 23 февраля он находился на командном наблюдательном пункте, корректировал огонь артиллерии. Пункт был обстрелян артиллерией противника. Алексей скончался на месте, получив тяжелые ранения, — вспоминает сослуживец офицера. — Меня отпустили на похороны. Потом поеду обратно. 

По словам военного, Алексей Серенко после окончания Коломенского высшего артиллерийского командного училища по распределению попал служить в Волгоградскую область. 

— Служил в 944-м артполку 20-й дивизии в Волгограде. В 2009 году служил в Абхазии. После грузино-осетинского конфликта в 2011-м перевелся в Майкоп в реактивный полк. Следующим местом службы был Крым. Перед началом спецоперации попал в Ростовскую область в 381-й артполк. 

Военнослужащий уточняет, что подполковник Алексей Серенко был удостоен многочисленных государственных наград.

— Награжден медалью «За возвращение Крыма», после сирийской кампании получил медаль Суворова, — делится военнослужащий. — В зоне СВО получил орден Мужества за освобождение Луганска. Второй орден присвоен посмертно. 

Фото и коллаж: Мария Быстрова / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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