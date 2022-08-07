В Волгограде простятся с погибшим на Украине полковником Канатом Мукатовым

В Волгограде простятся с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по боевой подготовке Канатом Мукатовым. Как стало известно ИА «Высота 102» от одноклассника погибшего офицера, церемония прощания с полковником пройдет на территории воинской части.

Информацию о дате гибели и месте прощания подтвердили информагентству в военном комиссариате.

— Завтра в 09.00 состоится церемония прощания в части, потом тело перевезут в Палласовский район, откуда родом был наш героический земляк. Похороны пройдут во вторник, — рассказал ИА «Высота 102» близкий друг погибшего офицера.

Известно, что Канат Мукатов родился в поселке Эльтон. После окончания девяти классов поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Павла Сухого. Там будущий офицер приобрел навыки летной подготовки. Затем наш земляк поступил в Новосибирское высшее военное командное училище. По распределению офицер убыл к месту службы в Волгоградскую область. В 2013 году окончил военную академию имени Фрунзе.

Некоторое время служил в Самарской области. Командовал танковым полком в Челябинской области. Принимал участие в военной операции в период грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Дважды выезжал в командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В ноябре 2021 года ушел на повышение в Волгоград.

Полковник Канат Мукатов отправился в зону боевых действий с начала специальной военной операции по защите мирного населения ДНР и ЛНР. Офицер погиб 9 июля.

Фото, видео и коллаж: архив Каната Мукатова / Алексей Костяков ИА«Высота 102» / Марат Канатов/vk.com

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