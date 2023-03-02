Лжесотрудницу водоканала в Волгоградской области осудят за аферу с ложными долгами за ЖКУ

Расследования 02.03.2023 11:26
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02.03.2023 11:26
В Палласовском районе Волгоградской области в мошенничестве обвиняется 37-летняя местная жительница, которая под видом работника коммунального предприятия забирала у пенсионеров деньги якобы на погашение их задолженности.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантка уголовного дела обвиняется по двум статьям УК РФ: покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ) и мошенничество, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину (чч.1,2 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
По материалам дела, представлялась сотрудником МУП «Водоканал Палласовского района» она сообщала пенсионерам о наличии долга, пугая их привлечением к ответственности с крупным штрафом. Затем злоумышленница предлагала им погасить задолженность на месте в меньшем объеме и доверчивые пенсионеры соглашались. Всего в 2020-2021 годах ей удалось обмануть 9 человек на 160 тысяч рублей. Примечательно, что были и такие граждане, которые не верили аферистке, не давали ей денег и уточняли свою задолженность непосредственно в коммунальном предприятии.
Вину обвиняемая не признала, утверждая, что брала деньги в долг.
Расследование проводили сотрудники СО ОМВД России по Палласовскому району. Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и передаче дела в суд.
Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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