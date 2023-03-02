



На недавно введенной в эксплуатацию дороге около поселка Горьковский Советского района Волгограда восстановлено освещение. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ФБУ Упрдор Москва-Волгоград в ответ на редакционный запрос.

– Направленный на участок специалист зафиксировал нарушение работы уличных фонарей протяженностью около километра, сегодня сбой в работе линии искусственного освещения на данном участке федеральной трассы А-260 устранен, – говорится в комментарии.

На неработающее освещение на обходе поселка Горьковский жаловались водители. По их словам, уличные фонари не горели несколько недель.

Фото читателей ИА "Высота 102"/Видео ФБУ Упрдор Москва-Волгоград