В Волгоградской области на 838 рублей увеличат пособие на погребение

В Волгоградской области проиндексировано пособие на погребение согласно принятому ранее постановлению правительства РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное постановление администрации региона, с 1 февраля размер пособия составляет в регионе 7884 рубля. Это на 838 рублей больше, чем было в 2022 году.

Такая же сумма будет возмещаться специализированным ритуальным службам согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.