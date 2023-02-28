Студенты ведущих вузов Волгограда узнали о подвиге участника СВО

В Волгограде при поддержке духовного управления мусульман Волгоградской области прошло мероприятие в поддержку специальной военной операции на Донбассе. Как сообщает ИА «Высота 102», перед собравшимися студентами четырех ведущих городских вузов выступил участник СВО.

— Нас посетил доброволец, офицер запаса, находившийся в зоне боевых действий. Он рассказал нашей молодежи о том, что происходит на новых территориях, как люди разных национальностей ежедневно помогают друг другу, те же волонтеры, молодые врачи. Ведь на самом деле сила нашего многонационального народа в единстве и понимании общих целей, стоящих перед нами, — рассказал информагентству первый заместитель председателя духовного управления мусульман Волгоградской области Абдурахман Халилулаев.

Также на мероприятии вдове погибшего в СВО военнослужащего передали орден Мужества.

— Мой муж старший сержант Диар Джиксимбаев отправился в зону боевых действий с самого первого дня СВО. Выполнял боевые задачи в составе разведроты. Знаю, что он, как водитель-механик эвакуировал раненых с поле боя. В один из дней при возвращении на боевую позицию его машину поразила противотанковая ракета, — вспоминает Раушана Джиксимбаева.

Ребята из ВолГУ, медуниверситета, ВолгГТУ, ВолгГАУ смогли задать все интересующие их вопросы непосредственному участнику боевых действий на Донбассе и пообщаться с ранеными бойцами, приехавшими в Волгоградскую область в краткосрочный отпуск.

Фото: духовное управление мусульман Волгоградской области