На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман Осечкин

В специальной военной операции по защите Донбасса погиб 38-летний подполковник Роман Осечкин. О гибели офицера сообщила администрация Камышина Волгоградской области.

— В ходе специальной военной операции погиб камышанин Роман Осечкин, — цитирует ИА «Высота 102» официальное заявление в Telegram-канале городской администрации. — Вечная память Герою!

При этом местные власти не уточняют возраст, место службы и точную дату похорон погибшего военнослужащего. Также не раскрываются обстоятельства гибели военного.

Известно, что офицер в свое время окончил Омский автобронетанковый инженерный институт. По некоторой информации, погибший подполковник являлся замом по вооружению в 33-м мотострелковом полку, дислоцированном в Камышине.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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