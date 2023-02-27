Общество

Для души, а не убийства тела: священник рассказал волгоградцам, как не загубить здоровье в Великий Пост

Общество 27.02.2023 10:48
0
27.02.2023 10:48


После сытной масленичной недели верующие волгоградцы вступают в Великий Пост. Как не превратить его в обычную диету и выдержать все ограничения, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у священника.

–  Со стороны Пост в какой-то степени действительно напоминает диету. Но его смысл не только в пересмотре своего привычного рациона. Пост – это некий подвиг, труд ради Господа. Ограничивая себя от внешнего, человек обращается к Богу и внутрь себя, учится воздерживаться от внутренних стремлений – греховных мыслей, желаний и действий, – рассказывает благочинный монастырей Урюпинской епархии Петр Ковалев.​ 

Накануне первой недели Поста игумен Пётр просит горожан трезво оценить свои силы и не ставить экспериментов над здоровьем. 

В болезни, немощи и стесненных жизненных обстоятельствах, будь то война, работа, путешествия, допускаются отступления и послабления. Пост нужен в первую очередь для души, а не для убийства тела, – настаивает игумен Петр Ковалев. – Видя свою слабость, верующий должен смиряться с ней и молиться: «Господи, прости, не могу в полной мере поститься». Но ведь никто не запретит нам поститься внутренне. Больной человек, беременная или кормящая женщина могут воздержаться от ругани, мата, осуждения, злого слова. Первым шагом стоит считать даже то, что вы лишний раз не посмотрите в телефон или не заглянете в интернет.

Подготовка к строгим ограничениями не заканчивается только лишь ревизией в холодильнике. Чтобы Великий Пост не обернулся разочарованием в своих силах, волгоградцам советуют готовиться к нему и духовно. 

Бог видит, что не каждый человек может вынести такие ограничения. Но здесь может возникнуть искушение – если я не могу, то не буду и пробовать, – говорит благочинный монастырей Урюпинской епархии. – Я советую пробовать и понуждать себя по мере сил. Даже если не получится выдержать все положенные дни, попросите у Бога прощения и приступите снова. Повторюсь, что Великий Пост – это глубокая внутренняя работа. Однако внешние ограничения помогут человеку смиряться.

В этом году Великий Пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Его первую и последнюю недели (Страстная седмица) называют самыми строгими. 

На 48 дней волгоградцам придётся отказаться от мяса, колбас, паштетов и сосисок, яиц, сливочного масла и всей молочной продукции, сладостей и алкоголя. 

Разнообразить свою меню рыбными блюдами верующие смогут на Благовещение Пресвятой Богородицы – в этом году его отметят 7 апреля – и в Вербное воскресение (9 апреля). На Лазареву субботу, которая  придется на 8 апреля, волгоградцам разрешена икра. 

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.02.2023 13:22
Общество 27.02.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 11:16
Общество 27.02.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 09:43
Общество 27.02.2023 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2023 09:21
Общество 27.02.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 20:55
Общество 26.02.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 19:47
Общество 26.02.2023 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 18:58
Общество 26.02.2023 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 17:43
Общество 26.02.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 16:56
Общество 26.02.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 15:57
Общество 26.02.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 15:34
Общество 26.02.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 14:35
Общество 26.02.2023 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 12:39
Общество 26.02.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 11:23
Общество 26.02.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.02.2023 10:27
Общество 26.02.2023 10:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:22
В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО ветераном Чечни Виталием СитниковымСмотреть фотографии
13:12
Волгоградку осудят за сокрытие своей недвижимости при банкротствеСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области раскрыли цепочку фейковых поставок рыбы из МосквыСмотреть фотографии
11:23
«Пригласил для интима»: случайный любовник зарезал жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
11:16
К ремонту дорог в Волгограде и области приступят при стабильных +5 градусахСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области мужчина поджег дом бывшей возлюбленнойСмотреть фотографии
10:48
Для души, а не убийства тела: священник рассказал волгоградцам, как не загубить здоровье в Великий ПостСмотреть фотографии
10:24
За рулем перевернувшейся в Камышине иномарки находился судьяСмотреть фотографии
10:21
С птицефабрики под Волгоградом взыскали 1,2 млн рублей за порчу земли пометомСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде юный водитель сбил женщину с подростком на переходеСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины без головыСмотреть фотографии
09:43
Напавших на КПП диверсантов обезвредили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Камышине 27 февраля семья разбилась в ДТП. Погибла 7-летняя девочкаСмотреть фотографии
09:21
В Ворошиловском районе Волгограда устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
08:40
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связиСмотреть фотографии
08:38
Волгоградцы тратят на поиск работы в среднем 5 месяцевСмотреть фотографии
08:14
Олимпийские чемпионы из Волгограда Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкцииСмотреть фотографии
20:55
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 1 мартаСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде запустили СТ в прежних границах после коммунальной аварииСмотреть фотографии
18:58
«Поджигай, сожги!»: в центральном парке Волгограда с криками спалили чучело ЗимыСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
16:56
Циклон из Атлантики принесет в Волгоградскую область дождь, мокрый снег и штормовой ветерСмотреть фотографии
16:01
Стали известны подробности о разбившемся пациенте волгоградской больницыСмотреть фотографии
15:57
В районах Волгоградской области активно провожают зимуСмотреть фотографии
15:34
В Ворошиловском районе Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде подросток брызнул в водителя автобуса газом из баллончикаСмотреть фотографии
14:35
Унизившая беременных из Урюпинска блогер опубликовала видео с извинениямиСмотреть фотографии
14:27
«Наглости нет предела»: под Волгоградом чиновники отчитались о миллионных тратах на содержание детского городкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
В Волгограде пациент больницы №25 выпал с восьмого этажаСмотреть фотографии
12:39
Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 