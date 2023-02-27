



После сытной масленичной недели верующие волгоградцы вступают в Великий Пост. Как не превратить его в обычную диету и выдержать все ограничения, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у священника.

– Со стороны Пост в какой-то степени действительно напоминает диету. Но его смысл не только в пересмотре своего привычного рациона. Пост – это некий подвиг, труд ради Господа. Ограничивая себя от внешнего, человек обращается к Богу и внутрь себя, учится воздерживаться от внутренних стремлений – греховных мыслей, желаний и действий, – рассказывает благочинный монастырей Урюпинской епархии Петр Ковалев.​

Накануне первой недели Поста игумен Пётр просит горожан трезво оценить свои силы и не ставить экспериментов над здоровьем.

– В болезни, немощи и стесненных жизненных обстоятельствах, будь то война, работа, путешествия, допускаются отступления и послабления. Пост нужен в первую очередь для души, а не для убийства тела, – настаивает игумен Петр Ковалев. – Видя свою слабость, верующий должен смиряться с ней и молиться: «Господи, прости, не могу в полной мере поститься». Но ведь никто не запретит нам поститься внутренне. Больной человек, беременная или кормящая женщина могут воздержаться от ругани, мата, осуждения, злого слова. Первым шагом стоит считать даже то, что вы лишний раз не посмотрите в телефон или не заглянете в интернет.

Подготовка к строгим ограничениями не заканчивается только лишь ревизией в холодильнике. Чтобы Великий Пост не обернулся разочарованием в своих силах, волгоградцам советуют готовиться к нему и духовно.

– Бог видит, что не каждый человек может вынести такие ограничения. Но здесь может возникнуть искушение – если я не могу, то не буду и пробовать, – говорит благочинный монастырей Урюпинской епархии. – Я советую пробовать и понуждать себя по мере сил. Даже если не получится выдержать все положенные дни, попросите у Бога прощения и приступите снова. Повторюсь, что Великий Пост – это глубокая внутренняя работа. Однако внешние ограничения помогут человеку смиряться.

В этом году Великий Пост продлится с 27 февраля по 15 апреля. Его первую и последнюю недели (Страстная седмица) называют самыми строгими.

На 48 дней волгоградцам придётся отказаться от мяса, колбас, паштетов и сосисок, яиц, сливочного масла и всей молочной продукции, сладостей и алкоголя.

Разнообразить свою меню рыбными блюдами верующие смогут на Благовещение Пресвятой Богородицы – в этом году его отметят 7 апреля – и в Вербное воскресение (9 апреля). На Лазареву субботу, которая придется на 8 апреля, волгоградцам разрешена икра.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»