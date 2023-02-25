Общество

«Заперли и отобрали телефоны»: ожидающего операции мобилизованного волгоградца могут увезти на СВО

Общество 25.02.2023 14:24
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25.02.2023 14:24



Родные мобилизованного волгоградца Артема Т., у которого назначена на 6 марта медицинская операция, бьют тревогу. В редакцию ИА «Высота 102» обратилась его сестра Валентина, которая утверждает, что брата до операции хотят увезти в зону проведения специальной военной операции. 
По словам женщины, брата с массой болячек мобилизовали еще 22 сентября прошлого года. У 27-летнего мужчины родовая травма и ряд хронических заболеваний, одно из которых требует оперативного вмешательства. Все это время родственники добивались, чтобы Артем Т. прошел военно-врачебную комиссию. Их жалобы были услышаны. Неделю назад его выписали из госпиталя, где он проходил ВВК. Врачи ему назначили операцию на 6 марта и выдали направление. Предоставленные родными справки имеются в распоряжении редакции. Сейчас Артем находится на территории одной из воинских частей в Волгограде. Однако, как уверяет его родственница, медицинской операции он может не дождаться.
- В часть приехала какая-то комиссия из Ростова. Всех больных ребят собрали, в том числе и моего брата, закрыли, не выпускают оттуда и говорят, что сегодня их всех увезут. У ребят, которые пытались позвонить дежурному прокурору, отобрали телефоны, - утверждает сестра Артема.
Валентина сообщила, что как только узнала о происходящем, поехала в военную прокуратуру, где сообщила о случившемся и написала заявление. 
- Дежурный офицер сфотографировал направление брата на операцию и уехал в часть все выяснять. Мне сказали: ждите. Я прошу лишь одного, чтобы меня услышали и помогли. Чтобы не совершалось беззаконие в отношении больных ребят, - говорит взволнованная женщина.
ИА «Высота 102» готова опубликовать комментарий военной прокуратуры или представителей Минобороны, если они поступят в редакцию.

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