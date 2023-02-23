Общество 23.02.2023 21:17
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23.02.2023 21:17
В рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области сегодня, 23 февраля снят режим повышенной готовности, который был введен в связи с коммунальной аварией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации района.
Напомним, 20 февраля в райцентре обрушился канализационный коллектор, залегающий на глубине 6-7 метров. Без водоснабжения остались около 11 тысяч человек, для жителей и центральной районной больницы был организован подвоз питьевой воды. В райцентре ввели режим повышенной готовности.
В связи с коммунальной аварией по инициативе прокуратуры возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность.
После проведения ремонтных работ удалось восстановить целостность коллектора. Вода в систему стала поступать с 5 часов утра.
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