В Волгоградской области 24 февраля стукнут морозы до -20

Общество 23.02.2023 19:21
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23.02.2023 19:21
Еще один морозный день придется пережить волгоградцам 24 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в регионе ночная температура в отдельных районах опустится до -15-20 градусов. Днем будет теплее – до -9 градусов.
На юге прогнозируется температура до -4 градусов. Мороз будет усугубляться западным и юго-западным ветром, скорость которого может достигнуть 11 метров в секунду.
В Волгограде ночью тоже будет морозно: ожидается от -13 до -15 градусов. Днем холод отступит и останется всего -3-5 градусов.
При этом гололедица никуда не денется – жителям региона следует соблюдать осторожность при перемещении по обледеневшим дорогам и тротуарам.
А уже в субботу, 25 февраля в регионе значительно потеплеет. Так, в Волгограде температура воздуха может подняться до +2 градусов.
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