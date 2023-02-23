В Волгоградской области 24 февраля стукнут морозы до -20









Еще один морозный день придется пережить волгоградцам 24 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в регионе ночная температура в отдельных районах опустится до -15-20 градусов. Днем будет теплее – до -9 градусов.







На юге прогнозируется температура до -4 градусов. Мороз будет усугубляться западным и юго-западным ветром, скорость которого может достигнуть 11 метров в секунду.





В Волгограде ночью тоже будет морозно: ожидается от -13 до -15 градусов. Днем холод отступит и останется всего -3-5 градусов.





При этом гололедица никуда не денется – жителям региона следует соблюдать осторожность при перемещении по обледеневшим дорогам и тротуарам.





А уже в субботу, 25 февраля в регионе значительно потеплеет. Так, в Волгограде температура воздуха может подняться до +2 градусов.