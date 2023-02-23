В Волжском ограничат продажу спиртного 25 и 26 февраля из-за Масленицы









В Волжском во время празднования Масленицы ограничат продажу спиртных напитков в местах, где пройдут мероприятия. Как сообщили ИА «высота 102» в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области, ограничения будут действовать 25 и 26 февраля.





Так, 25 февраля с 10:00 до 13:00 продажу алкоголя запретят по адресам:





– ул. Молодежная, в границах домов № 3, 7 ,11;





26 февраля запрет будет действовать с 11:00 до 15:00 в следующих границах:





– ул. Лысенко, в границах домов № 44, 46;





Ограничения затронут все вышеперечисленные дома с учетом объектов, имеющих литеру в адресе, пояснили в мэрии.