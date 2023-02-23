Общество

В Волжском ограничат продажу спиртного 25 и 26 февраля из-за Масленицы

Общество 23.02.2023 15:03
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23.02.2023 15:03



В Волжском во время празднования Масленицы ограничат продажу спиртных напитков в местах, где пройдут мероприятия. Как сообщили ИА «высота 102» в администрации городского округа город Волжский Волгоградской области, ограничения будут действовать 25 и 26 февраля.

Так, 25 февраля  с 10:00 до 13:00 продажу алкоголя запретят по адресам:

ул. Молодежная, в границах домов № 3, 7 ,11;
– ул. Набережная, 57;
– ул. Молодежная, в границах домов № 2, 4, 12;
– пр. Ленина, 70;
– ул. Коммунистическая, 2;
– пр. Ленина, 94;
– ул. Энгельса, 30 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– пл. Труда, 19;
– ул. Мира, 42а;
– ул. Александрова, в границах домов № 19, 23, 39, 41, 43;
– ул. Александрова, в границах домов № 20, 20а, 22, 28, 30, 36;
– ул. 40 лет Победы, в границах домов № 41а, 43, 59;
– ул. Мира, 109б;
– ул. 40 лет Победы, в границах домов № 56, 58
– ул. 40 лет Победы, 37;
– ул. Дружбы, 74ж;
– ул. 40 лет Победы, 48
– ул. 87-я Гвардейская, 85;
– ул. Мира, 72в;
– ул. Волжской Военной Флотилии, в границах домов № 80, 84, 92.

26 февраля запрет будет действовать с 11:00 до 15:00 в следующих границах:

ул. Лысенко, в границах домов № 44, 46;
– Цветочный пер., в границах домов № 18, 20;
– ул. Карла Маркса, в границах домов № 15–47, № 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Комсомольская, в границах домов № 15–29, № 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– пр. им. Ленина, в границах домов № 18–30, № 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Циолковского, в границах домов № 10–18, № 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Мира, в границах домов № 36, 42, 33, 47 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Олега Кошевого, в границах домов № 2–18 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Калинина, в границах домов № 1–7 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Панфилова, в границах домов № 4–10 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Чехова, в границах дома № 2 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)
– б-р Профсоюзов, в границах домов № 24–26 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);          
– пр. Дружбы, в границах домов № 1–2 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Мира, в границах домов № 53, 54, 55, 57 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);
– ул. Александрова, в границах дома № 18 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе).

Ограничения затронут все вышеперечисленные дома с учетом объектов, имеющих литеру в адресе, пояснили в мэрии.


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