Общество

О жизненном выборе, Сталинграде и губернаторстве: о чем откровенничал Андрей Бочаров с юными героями

Общество 20.02.2023 20:16
0
20.02.2023 20:16


Губернатор Волгоградской области накануне Дня защитника Отечества встретился с школьниками, совершившими героические поступки. Как сообщает ИА «Высоты 102», разговор Андрея Бочарова с ребятами занял около двух часов. Открыв встречу вступительным словом, глава региона предложил юным героям задать интересующие их вопросы. О чем в итоге шла речь – в нашем материале. 


Даниил Золотарёв: Как вы пришли к выбору профессии, что Вас к этому подтолкнуло?

Андрей Бочаров: В моей семье не было военных. И в моем ближайшем окружении тоже не было военных, но я очень много общался с ветеранами и участниками войны. Очень много читал книг о войне. Так и сформировалось мое желание стать офицером. Не скажу, что мама на первоначальном этапе радовалась моему решению, но, надо отдать ей должное, – она меня поддержала. Больше того: когда никто не верил, что я смогу поступить в Московское суворовское училище, потому что конкурс был огромный, она единственная сказала: «Я знаю, что ты поступишь». Хотя сама она, возможно, внутренне этого не хотела. Но она видела мой настрой и приняла решение. 

В целом, мой настрой сформировала история нашего Отечества. Когда понимаешь, что всё, что у нас есть, – это благодаря защитникам. Именно такая позиция позволила мне сделать выбор стать профессиональным военным. Я же не знал, что потом буду поступать в Рязанское десантное училище. Это уже в ходе учебы в суворовском я сформировал свой выбор. И он пал на воздушно-десантные войска, которые всегда участвовали в боевых действиях. А какой мальчишка не хотел с оружием в руках защищать Родину? Мы понимали, что без ВДВ победы не будет. 

Я нисколько не жалею, что сделал такой выбор. Если бы можно было повторить жизнь, она пошла бы по такому же пути. 

Анатолий Самойлов: Какие у Вас были увлечения в детстве и удаётся ли им сейчас уделать время?

Андрей Бочаров: В детстве я занимался различными видами спорта. И коллективными и индивидуальными. Это первое. Второе – я много читал. Оба эти увлечения сохранились на всем протяжении жизни. Возможно, с той лишь разницей, что сейчас я больше читаю специализированную литературу. Например, о том,  как создать наиболее привлекательные инвестиционные условия. Редко, но удается читать и художественную литературу. 

Сергей Коновалов: Как это быть героем России? 

Андрей Бочаров: Те, кто воевал и выполнял задачи по защите Родине, и с кем мне доводилось общаться, они никто не хотят говорить о войне. Я в свое время этого не понимал. Пройдя этот путь, я понял: хочется говорить о мире, о жизни, о любви, о семье, о друзьях. Война не стоит того, чтобы о ней говорить. Но и забывать о ней нельзя. 

Звание – это огромная дополнительная ответственность и за настоящее, и за будущее. И за те вопросы, которые лежат на плечах. 


Данил Гетман: Кто для Вас является примером для подражания? И какие эмоции Вы получили при прыжке с парашютом? 

Андрей Бочаров: При первом прыжке, точно могу сказать, страха не было. У нас были очень хорошие воспитатели и командиры, которые нас настроили не на прыжок, а на выполнение конечно задачи. И вот не выполнить конечную задачу по захвату учебного объекта – это было сложней. Мы старались быстрее выпрыгнуть из самолета, приземлиться, собрать парашют, выйти в пункт сбора и в составе подразделения выполнить ту задачу, которая стояла.  Для десантника совершение прыжка – это способ выполнения задачи. Не зря же говорят: две минуты орел, а все остальное – лошадь. 

Что касается тех, кто является для меня примером и к кому я отношусь с большим уважением. Это конечно Василий Филиппович Маргелов. Это легендарный человек, который для выполнения задачи готов был пожертвовать всем. Все офицеры хотели быть похожи на него. Еще один человек – Владимир Анатольевич Шаманов. Он принимал меня в лейтенанты и именно он очень много сделал как наставник для становления меня как командира. У нас до сих пор хорошие и добрые отношения. 

Максим Пырков: Каждую неделю у нас проходят уроки «Разговоры о важном», о чем бы Вы поговорили с ребятами?

Андрей Бочаров: Это Сталинград. У каждого поколения есть свой Сталинград. Для нас сегодня победа в спецоперации так же важна, как и победа в Сталинграде. Страшно представить, что было бы, если бы фашисты захватили Сталинград. Как бы дальше развивалась ситуация? Конечно, остановили бы врага в другом месте. Но тогда и жертв было бы больше. Сегодня для нашего поколения Сталинград там, и мы сегодня отвечаем за следующие поколения. Мы должны победить в современной Сталинградской битве, которая завершится уничтожением фашистов на территории Донбасса и современной Украины. Я в этом уверен. 


Анна Урбайтис: Нравится ли Вам Ваша работа в настоящее время? 

Андрей Бочаров: Я горжусь тем, что мне посчастливилось выполнять служебные обязанности губернатора Волгоградской области. Очень дорожу доверием людей. Я благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал, направив сюда в качестве исполняющего обязанности губернатора, а также за поддержку Волгоградской области. Я понимаю, какая на мне лежит ответственность. Понимаю, что надо делать, чтобы реализовать потенциал Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.02.2023 20:40
Общество 20.02.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 20:39
Общество 20.02.2023 20:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.02.2023 17:25
Общество 20.02.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 14:27
Общество 20.02.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 12:31
Общество 20.02.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 12:28
Общество 20.02.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 12:03
Общество 20.02.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 11:51
Общество 20.02.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 11:00
Общество 20.02.2023 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 09:50
Общество 20.02.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.02.2023 08:20
Общество 20.02.2023 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2023 20:37
Общество 19.02.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2023 19:13
Общество 19.02.2023 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2023 18:29
Общество 19.02.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2023 15:17
Общество 19.02.2023 15:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:32
ЦБ: в Волгоградской области в 2023 году продолжился рост цен на ЖКУСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде "Динамо-Синара" с разницей в 5 мячей уступила тольяттинской "Ладе"Смотреть фотографии
20:40
«С осколком в голове — в окоп»: родители раненных на Украине бойцов обратились с жалобой на ВВК в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Банк «Открытие»: почти 80% жителей ЮФО предпочитают летний отпускСмотреть фотографии
20:16
О жизненном выборе, Сталинграде и губернаторстве: о чем откровенничал Андрей Бочаров с юными героямиСмотреть фотографии
19:44
Волгоградский «Ротор» разгромил любительский клуб из Ставрополя со счётом 5:0Смотреть фотографии
18:18
Авиарейсы из Волгограда в Баку запускают с 18 мартаСмотреть фотографии
17:58
Волгоградец получил срок за призывы к расправе в «ВКонтакте»Смотреть фотографии
17:51
«Тушили 8 часов»: под Волгоградом ликвидировали крупный пожар на станции нефтяной компанииСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Волгограде «Память» меняет вывескиСмотреть фотографии
15:39
Они уже здесь давно: Ахтубу расчистит компания из Черкесска, строящая дорогу в Волгограде за 1 миллиардСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области мужчину на улице забили до смертиСмотреть фотографии
14:27
На Украине погиб 44-летний доброволец из Волгоградской области Геннадий КожановСмотреть фотографии
14:13
«Для исключения негативного отношения»: в Волгоградской области избавляются от лишних чиновниковСмотреть фотографии
14:00
Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страныСмотреть фотографии
13:49
Отпинавший на пляже чужого пса житель Волгограда предстал перед судомСмотреть фотографии
13:13
Волгоградстат зафиксировал подорожание блинов на 10%Смотреть фотографии
12:31
Облсуд обязал мэрию Волгограда отремонтировать дорогу между двумя поселкамиСмотреть фотографии
12:28
Прудбоя не будет: Андрей Бочаров 20 февраля встретится с молодыми героямиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде с песнями и плясками 26 февраля будут жечь чучелоСмотреть фотографии
11:51
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к возможным весенним ЧССмотреть фотографии
11:42
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на мать после гибели 2-летнего ребенкаСмотреть фотографии
11:12
Завод «Метеор» в Волжском наказали за угрозу срыва оборонного заказаСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде полицейские спасли 68-летнего водителя с сердечным приступомСмотреть фотографии
10:53
В Черкассовском сквере микрорайона «Долина» за безопасностью проследит видеонаблюдение МТССмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области раскрыли предприятие-фантом по производству масла и печениСмотреть фотографии
10:27
«День рождения у него»: в Волгоградской области пассажира такси задержали с необычным подаркомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
Волгоградцы стали больше говорить в сети 4GСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителяСмотреть фотографии
09:50
«Уничтожил отделение нацистов»: ведущий Соловьев рассказал о Герое России из волгоградского отряда «Сталинград»Смотреть фотографииCмотреть видео
 