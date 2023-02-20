Губернатор Волгоградской области накануне Дня защитника Отечества встретился с школьниками, совершившими героические поступки. Как сообщает ИА «Высоты 102», разговор Андрея Бочарова с ребятами занял около двух часов. Открыв встречу вступительным словом, глава региона предложил юным героям задать интересующие их вопросы. О чем в итоге шла речь – в нашем материале.





Даниил Золотарёв: Как вы пришли к выбору профессии, что Вас к этому подтолкнуло?

Андрей Бочаров: В моей семье не было военных. И в моем ближайшем окружении тоже не было военных, но я очень много общался с ветеранами и участниками войны. Очень много читал книг о войне. Так и сформировалось мое желание стать офицером. Не скажу, что мама на первоначальном этапе радовалась моему решению, но, надо отдать ей должное, – она меня поддержала. Больше того: когда никто не верил, что я смогу поступить в Московское суворовское училище, потому что конкурс был огромный, она единственная сказала: «Я знаю, что ты поступишь». Хотя сама она, возможно, внутренне этого не хотела. Но она видела мой настрой и приняла решение.

В целом, мой настрой сформировала история нашего Отечества. Когда понимаешь, что всё, что у нас есть, – это благодаря защитникам. Именно такая позиция позволила мне сделать выбор стать профессиональным военным. Я же не знал, что потом буду поступать в Рязанское десантное училище. Это уже в ходе учебы в суворовском я сформировал свой выбор. И он пал на воздушно-десантные войска, которые всегда участвовали в боевых действиях. А какой мальчишка не хотел с оружием в руках защищать Родину? Мы понимали, что без ВДВ победы не будет.

Я нисколько не жалею, что сделал такой выбор. Если бы можно было повторить жизнь, она пошла бы по такому же пути.

Анатолий Самойлов: Какие у Вас были увлечения в детстве и удаётся ли им сейчас уделать время?

Андрей Бочаров: В детстве я занимался различными видами спорта. И коллективными и индивидуальными. Это первое. Второе – я много читал. Оба эти увлечения сохранились на всем протяжении жизни. Возможно, с той лишь разницей, что сейчас я больше читаю специализированную литературу. Например, о том, как создать наиболее привлекательные инвестиционные условия. Редко, но удается читать и художественную литературу.

Сергей Коновалов: Как это быть героем России?

Андрей Бочаров: Те, кто воевал и выполнял задачи по защите Родине, и с кем мне доводилось общаться, они никто не хотят говорить о войне. Я в свое время этого не понимал. Пройдя этот путь, я понял: хочется говорить о мире, о жизни, о любви, о семье, о друзьях. Война не стоит того, чтобы о ней говорить. Но и забывать о ней нельзя.

Звание – это огромная дополнительная ответственность и за настоящее, и за будущее. И за те вопросы, которые лежат на плечах.





Данил Гетман: Кто для Вас является примером для подражания? И какие эмоции Вы получили при прыжке с парашютом?

Андрей Бочаров: При первом прыжке, точно могу сказать, страха не было. У нас были очень хорошие воспитатели и командиры, которые нас настроили не на прыжок, а на выполнение конечно задачи. И вот не выполнить конечную задачу по захвату учебного объекта – это было сложней. Мы старались быстрее выпрыгнуть из самолета, приземлиться, собрать парашют, выйти в пункт сбора и в составе подразделения выполнить ту задачу, которая стояла. Для десантника совершение прыжка – это способ выполнения задачи. Не зря же говорят: две минуты орел, а все остальное – лошадь.

Что касается тех, кто является для меня примером и к кому я отношусь с большим уважением. Это конечно Василий Филиппович Маргелов. Это легендарный человек, который для выполнения задачи готов был пожертвовать всем. Все офицеры хотели быть похожи на него. Еще один человек – Владимир Анатольевич Шаманов. Он принимал меня в лейтенанты и именно он очень много сделал как наставник для становления меня как командира. У нас до сих пор хорошие и добрые отношения.

Максим Пырков: Каждую неделю у нас проходят уроки «Разговоры о важном», о чем бы Вы поговорили с ребятами?

Андрей Бочаров: Это Сталинград. У каждого поколения есть свой Сталинград. Для нас сегодня победа в спецоперации так же важна, как и победа в Сталинграде. Страшно представить, что было бы, если бы фашисты захватили Сталинград. Как бы дальше развивалась ситуация? Конечно, остановили бы врага в другом месте. Но тогда и жертв было бы больше. Сегодня для нашего поколения Сталинград там, и мы сегодня отвечаем за следующие поколения. Мы должны победить в современной Сталинградской битве, которая завершится уничтожением фашистов на территории Донбасса и современной Украины. Я в этом уверен.





Анна Урбайтис: Нравится ли Вам Ваша работа в настоящее время?

Андрей Бочаров: Я горжусь тем, что мне посчастливилось выполнять служебные обязанности губернатора Волгоградской области. Очень дорожу доверием людей. Я благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал, направив сюда в качестве исполняющего обязанности губернатора, а также за поддержку Волгоградской области. Я понимаю, какая на мне лежит ответственность. Понимаю, что надо делать, чтобы реализовать потенциал Волгоградской области.