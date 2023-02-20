Происшествия

Авиарейсы из Волгограда в Баку запускают с 18 марта

Происшествия 20.02.2023 18:18
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20.02.2023 18:18


Авиакомпания Азербайджанские авиалинии (AZAL) открывает полетную программу в Азербайджан. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта, рейсы в Баку будут выполняться 18 марта, 21 марта и далее каждые среду, субботу и воскресенье.

Прибытие в Волгоград самолетов перевозчика планируется в 22.30, вылет в Баку – ровно через час – в 23.30. Время в пути в одном направлении составит 2 часа 30 минут. В весенне-летнем периоде, который начнется в конце марта, расписание перевозчика поменяется. Самолеты будут вылетать из Волгограда в 00.30, уточнили в аэропорту. 

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