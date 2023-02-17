







Главный врач Чернышковской ЦРБ привлечена к административной ответственности за игнорирование обращения гражданина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летний мужчина в ноябре прошлого года направил заявление руководителю медучреждения с просьбой оказать содействие в выдаче документов, необходимых для установления инвалидности. Однако данное заявление осталось без рассмотрения.





- В этой связи прокуратурой Чернышковского района в отношении главного врача ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - пояснили в областной прокуратуре.





Постановлением мирового судьи судебного участка № 61 Чернышковского района за игнорирование обращения заявителя главврачу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.





В настоящее время ответ гражданину дан, а также оформлено соответствующее направление на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности заявителю, пояснили в надзорном органе.





Как указано на сайте Чернышковской ЦРБ, главным врачом медучреждения является Олеся Чернозубова.