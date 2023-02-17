Общество 17.02.2023 16:57
0
17.02.2023 16:57
Главный врач Чернышковской ЦРБ привлечена к административной ответственности за игнорирование обращения гражданина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летний мужчина в ноябре прошлого года направил заявление руководителю медучреждения с просьбой оказать содействие в выдаче документов, необходимых для установления инвалидности. Однако данное заявление осталось без рассмотрения.
- В этой связи прокуратурой Чернышковского района в отношении главного врача ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - пояснили в областной прокуратуре.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 61 Чернышковского района за игнорирование обращения заявителя главврачу назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
В настоящее время ответ гражданину дан, а также оформлено соответствующее направление на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности заявителю, пояснили в надзорном органе.
Как указано на сайте Чернышковской ЦРБ, главным врачом медучреждения является Олеся Чернозубова.
Губернатор анонсировал строительство крытого аквапарка в Волгограде17.02.2023 14:55
Общество 17.02.2023 14:55
В Волжском подготовили 1078 убежищ для укрытия жителей17.02.2023 14:36
Общество 17.02.2023 14:36
Андрей Бочаров подвел итоги совместной работы с волгоградскими судьями17.02.2023 14:33
Общество 17.02.2023 14:33
Школьники из 35 школ Волгограда теперь могут расплачиваться в столовой банковскими картами17.02.2023 14:10
Общество 17.02.2023 14:10
Герои-овощеводы, процветающее село и огурцы: о чем рассказал замгубернатора Василий Иванов журналистам17.02.2023 13:34
Общество 17.02.2023 13:34
«Можно нырять в носках»: в Волжском 23 февраля пройдет фестиваль моржей17.02.2023 13:12
Общество 17.02.2023 13:12
Под Волгоградом похоронили мобилизованного 32-летнего водителя Алексея Кириченко17.02.2023 11:48
Общество 17.02.2023 11:48
В Волгограде отреставрируют 44 мемориала: полный список по районам17.02.2023 11:13
Общество 17.02.2023 11:13
Под Волгоградом военные обстреляли условного противника из БМП-317.02.2023 09:28
Общество 17.02.2023 09:28
В Волгоградской области оштрафовали попавшего под поезд водителя17.02.2023 08:34
Общество 17.02.2023 08:34
Депутаты Волгоградской облдумы изменили региональный закон о капремонте16.02.2023 20:49
Общество 16.02.2023 20:49
На Украине погиб 31-летний сержант из Волгоградской области Алексей Спесивцев16.02.2023 20:03
Общество 16.02.2023 20:03
Хуснуллин сообщил о поддержке коммунальных проектов Волгоградской области16.02.2023 19:25
Общество 16.02.2023 19:25
В Волгограде на ул. Электролесовской на 21 день изменят схему движения16.02.2023 18:14
Общество 16.02.2023 18:14
«Никто, кроме нас»: в Волгограде семьям погибших в СВО военных передали ордена Мужества16.02.2023 16:51
Общество 16.02.2023 16:51