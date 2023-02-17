В Волгоградской области оштрафовали попавшего под поезд водителя









Приволжская железная дорога получила компенсацию материального ущерба после ДТП на переезде, а попавший под поезд водитель привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.





Напомним, ДТП случилось 18 августа в 22:10 часа на станции Эльтон. Водитель легкового автомобиля ВАЗ «2110» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.





Водитель выжил и был оштрафован на 5 тысяч рублей. А сумма причиненного ущерба в размере 146 тысячи рублей была взыскана в полном объеме со страховой компании собственника автотранспорта в претензионном порядке.



