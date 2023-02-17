В Волгоградской области оштрафовали попавшего под поезд водителя

Общество 17.02.2023 08:34
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17.02.2023 08:34
Приволжская железная дорога получила компенсацию материального ущерба после ДТП на переезде, а попавший под поезд водитель привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Напомним, ДТП случилось 18 августа в 22:10 часа на станции Эльтон. Водитель легкового автомобиля ВАЗ «2110» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
Водитель выжил и был оштрафован на 5 тысяч рублей. А сумма причиненного ущерба в размере 146 тысячи рублей была взыскана в полном объеме со страховой компании собственника автотранспорта в претензионном порядке.
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