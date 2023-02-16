Общество

В Волгограде на ул. Электролесовской на 21 день изменят схему движения

Общество 16.02.2023 18:14
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16.02.2023 18:14


В Советском районе Волгограда на улице Электролесовской с 17 февраля по 10 марта изменят схему движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на протяжении трех недель в районе остановки «Ул. 35-й Гвардейской» будут работать коммунальщики. 

В связи с проведением работ по подключению к сетям водоотведения и водоснабжения новых магистральных трубопроводов с 17 февраля на ул. Электролесовской проезжая часть автодороги будет сужена в обоих направлениях, – пояснили в мэрии. – После окончания работ организация обязана будет восстановить дорожное покрытие. 

В администрации добавляют, что  новый трубопровод позволит поставлять коммунальные ресурсы в будущие новостройки и планируемые социальные объекты. Также после введения коммуникаций в эксплуатацию появится техническая возможность присоединения к централизованной системе водоснабжения жителей уже существующих отдаленных поселков Советского района.

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