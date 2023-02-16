В Волгограде на ул. Электролесовской на 21 день изменят схему движения





В Советском районе Волгограда на улице Электролесовской с 17 февраля по 10 марта изменят схему движения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, на протяжении трех недель в районе остановки «Ул. 35-й Гвардейской» будут работать коммунальщики.

– В связи с проведением работ по подключению к сетям водоотведения и водоснабжения новых магистральных трубопроводов с 17 февраля на ул. Электролесовской проезжая часть автодороги будет сужена в обоих направлениях, – пояснили в мэрии. – После окончания работ организация обязана будет восстановить дорожное покрытие.

В администрации добавляют, что новый трубопровод позволит поставлять коммунальные ресурсы в будущие новостройки и планируемые социальные объекты. Также после введения коммуникаций в эксплуатацию появится техническая возможность присоединения к централизованной системе водоснабжения жителей уже существующих отдаленных поселков Советского района.