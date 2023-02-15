Родные мобилизованного 40-летнего Олега О., наконец, получили на оставленную мужчиной карточку зарплату, которую не могли найти несколько месяцев. Хорошей новостью поделился с ИА «Высота 102» отец Олега, Виктор Иванович.

– Несколько дней назад я не выдержал, написал в администрацию президента о нашей проблеме, просто уже не знал, что делать, – признался пенсионер. – Нашим вопросом занималась и военная прокуратура, и уполномоченный по правам человека, вот, наконец-то, есть результат. Деньги перечислили, правда, не за четыре месяца, сколько сын находится в зоне СВО, а за три. Но мы надеемся, что и остальное придет.

По словам мужчины, теперь сыну Олега, которого воспитывают родители мобилизованного, не придется бросать учебу из-за материальных проблем семьи, о которых информагентство сообщало в своей публикации.

Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о том, что после мобилизации Олега в сентябре 2022 года он не получил ни копейки из обещанного воюющим в зоне СВО бойцам денежного довольствия. Семье выплатили только 100 тысяч рублей губернаторского пособия.

Попытки отца Олега узнать, где потерялись деньги, обернулись провалом. В Минобороны РФ запрашивали номер воинской части, где был приписан мобилизованный, а в военкомате, где родные пытались получить такую информацию, отправляли вновь в МО. Тогда отчаявшийся отец обратился за помощью в военную прокуратуру. Но и этому ведомству понадобилось время, чтобы разобраться в произошедшем.

– Как мне объяснили, Олег сначала числился в одной военной части, потом его перевели в другую, поэтому, вероятно, на каком-то этапе его просто «потеряли», – предположил Виктор Иванович.